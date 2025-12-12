12 человек получат деньги за то, что проедутся на гигантском хот-дозе по всей Америке

Компания ищет всего двенадцать человек, которым в течение года будут платить за то, чтобы они путешествовали по Америке за рулем знаменитого Wienermobile - гигантского хот-дога на колесах, который знают в каждом штате. Идея этой работы проста: люди становятся странствующими амбассадорами бренда. Они живут в дороге, путешествуют по более чем тридцати штатам, останавливаются на многочисленных локальных мероприятиях и встречаются с тысячами людей, рассказывая историю бренда, фотографируясь с фанатами и ведя социальные сети.

Управление чудо-мобиля - это лишь часть обязанностей; на самом деле это полноценная PR-позиция с элементами турне, шоу и работы в полевых условиях. Участники программы проходят специальное двухнедельное обучение, учатся работать с аудиторией и медиа, снимают видео, создают цифровой контент и представляют компанию на всех уровнях. После завершения года им даже предлагают возможности продолжения карьеры в экосистеме Kraft Heinz.

Принять участие могут только недавние выпускники университетов - в первую очередь те, кто имеет образование в области коммуникаций, маркетинга или публичных связей. Компания хочет видеть общительных, креативных и энергичных людей, которые способны спокойно выдержать год постоянного путешествия и жизни в режиме бесконечного тура. Конкуренция при этом бешеная: ежегодно приходит более пяти тысяч заявок, но мест только двенадцать. Прием продлится до 31 января 2026 года.

Сам Wienermobile - это отдельная история. Современная версия машины имеет длину более восьми метров, построена на шасси грузовика и оснащена мощным V8 от GM. Его стеклопластиковый кузов формой напоминает хот-дог в булочке, и хотя выглядит он абсолютно карикатурно, на дороге эта машина вызывает безошибочный восторг у всех, кто ее видит.

Флот Oscar Mayer состоит из шести таких автомобилей, которые регулярно участвуют в промотурах, акциях и даже в гонках - недавно один из них появился на треке Индианаполиса, а другой стал героем рекламы Subaru Crosstrek Hybrid. Для тех, кто всегда мечтал о приключениях и желает прожить необычный год, управляя гигантским хот-догом, это, пожалуй, самая эксцентричная, но одновременно абсолютно реальная возможность в США - и шанс, который получат только двенадцать счастливчиков.