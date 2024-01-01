1500-сильный Xiaomi SU7 Ultra продается на $40 000 дешевле, чем было объявлено изначально

Во время презентации модели в октябре прошлого года, компания Xiaomi сообщила, что SU7 Ultra будет стоить 814 900 юаней (112 000 долларов), что соответствует цене его еще одного конкурента – Tesla Model S Plaid. Однако, теперь автопроизводитель сообщил, что новинка доступна по цене в 72 800 долларов.

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Как отмечает Carscoops, это делает SU7 Ultra примерно на одну четверть дешевле, чем Taycan Turbo GT, который развивает меньше мощности и был медленнее на Шанхайском автодроме. Модель от китайского техногиганта имеет три электромотора с общей мощностью 1547 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента.

В то же время электромобили от Porsche и Tesla могут похвастаться лишь 1034 “лошадками”. Недавно компания Xiaomi заявила, что SU7 Ultra прошел круг Шанхайской международной трассы за 2:09.94, превзойдя время Taycan почти на 1,5 секунды.

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Китайский автомобиль разогнался до 323 км/ч и, как утверждается, достиг 100 км/ч с места всего за 1,98 секунды. Несмотря на невероятную мощность модель также имеет неплохой запас хода в 630 километров по циклу CLTC. Несмотря на большое количество активных аэродинамических элементов и опционной крыши из углеродного волокна, седан все равно весит 2500 килограммов.

Чтобы водитель мог справиться с таким весом, шасси оснащено векторным распределением крутящего момента, двухкамерными пневматическими пружинами и карбоновыми тормозами. Покупатели также могут установить пакет Racing, включающий вышеупомянутую карбоновую крышу, амортизаторы Bilstein EVO R, обновленные тормозные колодки, шины Pirelli P Zero, запасной набор трековых шин P Zero Trofeo RS, кованые 21-дюймовые колеса и карбоновые накладки задних колесных арок.

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Интересно, что за 73 тысяч долларов владельцы также получат логотип на капоте из углеродного волокна и 24-каратного золота. Ожидаемо, спрос на новинку от Xiaomi очень высокий. Компания отчиталась, что через 10 минут после дебюта модели на рынке, почти 7000 человек оформили заказ.