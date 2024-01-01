24 владельца у одного автомобиля, пробег в миллион километров и другие интересные "рекорды" украинских автомашин

Несмотря на то, что большинство водителей избегают транспортных средств со скрученным пробегом или историей повреждений, автомобили могут иметь и другие секреты. Некоторые модели часто меняют владельцев и попадают в аварии.

carVertical, компания, занимающаяся аналитикой данных транспортных средств, рассмотрела экстремальные случаи на рынке подержанных автомобилей Украины в течение первой половины 2024 года.

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Регистрация автомобиля в восьми странах

После выезда из автосалона автомобиль не всегда остается в стране, где его купили. Подержанные транспортные средства часто экспортируются в другие страны, имея нескольких владельцев за время эксплуатации.

Среди авто, проверенных компанией carVertical в Украине, выделялось одно BMW 5 серии, 2011 г. выпуска, – оно было зарегистрировано в 8 странах. За ним следуют Subaru Forester, 2005 г. (7 стран), BMW 3 серии, 2006 г., Audi Q7, 2013 г. и Skoda Octavia 2017 г. – все с регистрацией в 6 разных странах.

BMW 5 серии, 2011 г. Фото: M 93

Несмотря на то, что водители обычно меняют автомобили каждые несколько лет, это касается не всех моделей. Рекордсмен этого года – Mercedes-Benz ML класса, 2004 г., с 24 владельцами. Также часто меняли владельцев Volkswagen Touareg, 2004 г. (20 владельцев), Seat Altea, 2007 г. (19 владельцев) и Mercedes-Benz E класса, 2002 г. (19 владельцев).

"Если автомобиль имел много владельцев, стоит выяснить, почему. Обычно люди меняют авто каждые 4-6 лет, но автомобиль, который продают ежегодно или через несколько месяцев, может иметь серьезные проблемы. Особенно рискуют водители, что покупают импортируемые авто, потому что отслеживание их владельцев является непростым делом. Однако, с ростом популярности сервисов для проверки истории автомобиля, эту информацию можно получить мгновенно", – пояснил Матас Бузелис, руководитель отдела коммуникаций carVertical.

Например, раздел "Хронология" в отчете carVertical содержит данные о регистрации автомобиля, смену владельца и прошлые технические осмотры, что может быть полезным для водителей, которые в поисках новой модели.

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Ремонт на сумму квартиры

Почти каждый автомобиль рано или поздно попадает в аварию. Однако некоторые модели являются более склонными к авариям, чем другие. Покупатели в Украине нашли Honda Accord, 2009 г. и BMW 7 серии, 2013 г., потерпевшие по 8 ДТП; далее следуют Volvo V70, 2007 г. (7 аварий), Volkswagen Transporter, 2001 г. (7 аварий) и Lexus RX класса, 2005 г. (6 аварий).

В зависимости от серьезности повреждений, страховые компании по-разному оценивают стоимость ремонта. Обычно более дорогие модели требуют больше расходов на покрытие убытков. Если авто претерпело несколько аварий, общий ущерб может достигать сотен тысяч или миллионов гривен. Отчет об истории транспортного средства содержит данные о том, какие детали были повреждены.

Наибольшая совокупная стоимость убытков в Украине была зафиксирована для одного BMW 6 серии, 2013 г., составив 4,8 млн грн – сумму, которая может равняться стоимости квартиры в некоторых странах. Далее следуют Volkswagen Phaeton, 2011 г. и Audi Q7, 2010 г., каждый из которых имел более 4 млн грн убытков.

BMW 6 серии, 2013 г. Фото BMW



Пробег скручивается на сотни тысяч километров

Украинские объявления о продаже переполнены автомобилями, проехавшими сотни тысяч километров, но ни один из них не может сравниться с одним старым Volvo 850, имеющим на одометре удивительные 973 146 км.

С шестизначным числом на одометре он приближается к моменту сброса значений на нуле. Далее следуют Renault Trafic, 2014 года с 915 016 км пробега и Mercedes-Benz Sprinter, 2015 г. с 894 954 км пробега. Впрочем, коммерческие автомобили не удивляют миллионным пробегом.

Volvo 850. Фото Highmotor

Продажа автомобилей с большим пробегом за хорошую цену может быть сложной, поэтому нечестные продавцы часто уменьшают показатели одометра, искусственно завышая цену транспортного средства.

Среди транспортных средств, проверенных в Украине, наибольшее скручивание пробега имел Opel Vivaro, 2014 г. – его одометр был скручен на целых 835 799 км. С большим отрывом за ним следуют Mercedes-Benz Sprinter, 2006 г. со скрученными 630 575 км и Toyota Land Cruiser, 2012 г. со скручиванием 505 287 км.

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"Покупка авто с пробегом, скрученным на сотни тысяч километров, создаст множество проблем. Очевидно, что такая модель уже не надежна и часто будет ломаться. Вопрос безопасности также крайне важен: автомобиль с таким большим пробегом может быть опасным не только для водителя и пассажиров, но и для других участников движения", - отметил Бузелис.

Методология

Исследование carVertical использует статистические данные из отчетов об истории транспортных средств, приобретенных пользователями компании с января по август 2024 г. Исследование проводилось в 15 странах, освещая самые экстремальные случаи в каждой стране.

carVertical работает в 30 странах, получая данные из более 900 баз мира - правоохранительных органов, национальных/государственных реестров, финансовых учреждений и объявлений. Ежегодно обрабатывая миллионы отчетов об истории транспортных средств, компания может предоставлять тенденции, комплексные прогнозы и уникальную информацию о рынке подержанных автомобилей.