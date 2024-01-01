25-летнюю Acura Integra Type R не смогли приобрести за более чем $100 тысяч: фото

Как рассказывает Carscoops, ранее на этой неделе один из этих ценных Acura Integra Type R 2000 года выпуска появился на аукционе. Торги достигли впечатляющих 102 989 долларов, но все же сделки не состоялось и машина осталась у текущего дилера.

Читайте также: Редкий Pontiac GTO с пробегом в 1000 километров продают за $350 000

Данный автомобиль находится в собственности дилера еще с 2014 года, однако, отчеты Carfax свидетельствуют, что до этого у него был только один владелец. Это не стандартная Integra, поскольку она имеет некоторые тюнингованные элементы.

Список обновлений начинается с 16-дюймовых дисков Mugen, койловеров A'Pexi WS и стоек Mugen как спереди, так и сзади. Культовый 1,8-литровый мотор Honda B18 был модифицирован выпускным коллектором Mugen, выхлопной системой, алюминиевым радиатором шлангами Spoon Sports, новой клапанной крышкой и воздухозаборником ARC.

Также интересно: Китайский робот-продавец автомобилей оказался немного тупым

Он работает в паре с оригинальной механической коробкой передач, передающей крутящий момент на переднюю ось. Салон автомобиля имеет сиденья Recaro от Integra Type R из Японии, а также новые легкосплавные педали.