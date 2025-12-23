Временное водительское удостоверение: нужно ли его менять?

Управление с просроченным 2-летним водительским удостоверением во время действия “военного положения” вполне законно. Все водительские удостоверения, у которых закончился срок годности, считаются действительными – менять их не нужно уверяет doradvokat.com.ua.

“Военное положение" существенно изменило практику применения многих административных норм, в частности в сфере дорожного движения. Одной из наиболее удобных тем стало использование 2-летнего водительского удостоверения после завершения срока его действия.

Несмотря на это, на практике полиция нередко пытается привлекать таких лиц к ответственности, игнорируя специальные нормы, принятые на период действия "военного положения". Ниже приведен системный юридический анализ этой ситуации.

Статус двухлетнего водительского удостоверения в мирное время

Двухлетнее водительское удостоверение выдается лицу, которое впервые сдало теоретический и практический экзамены. Срок его действия составляет два года с момента выдачи. В течение этого периода водитель обязан придерживаться специального ограничения скорости, а именно не превышать семьдесят километров в час.

После завершения двухлетнего срока такое удостоверение в мирное время считается недействительным. Управление транспортным средством с таким документом без его замены на 30-летнее удостоверение является нарушением законодательства. В обычных условиях полиция имеет полное право требовать действующее водительское удостоверение и применять меры административного воздействия.

Получение 30-летнего удостоверения после двух лет

Процедура обмена 2-летнего удостоверения на 30-летнее предусматривает проверку дисциплинированности водителя. Закон допускает наличие не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения в течение этого периода. Также лицо не должно иметь уголовных правонарушений, связанных с управлением транспортом. При соблюдении этих условий сервисный центр МВД выдает 30-летнее водительское удостоверение без ограничения скорости. В мирное время прохождение этой процедуры является обязательным и ее игнорирование создает правовые риски.

Ответственность за управление без действующего документа

В обычных условиях управление транспортным средством без действующего удостоверения квалифицируется по части второй статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой нормы предусматривает штраф в размере 3 400 гривен. Именно эту статью полиция пытается применить в случаях, когда срок действия 2-летнего удостоверения завершился.

За повторное аналогичное нарушение в течение года применяется часть пятая статьи 126 КУоАП. Она предусматривает штраф в размере 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до семи лет. На практике эта норма часто используется формально, без надлежащего анализа правового статуса документа и специальных правил "военного положения", что создает основания для обжалования.

Особый порядок во время "военного положения"

Ключевое значение имеет постановление Кабинета Министров Украины №184 от 2 марта 2022 года. Этим актом государство прямо разрешило управление транспортными средствами с водительскими удостоверениями, срок действия которых закончился, на весь период действия "военного положения", а также в течение одного года после его прекращения или отмены.

Это правило распространяется и на 2-летние водительские удостоверения. Фактически законодатель признал объективную невозможность своевременного обмена документов и устранил риск привлечения к ответственности за формальную просрочку. Полиция обязана учитывать эту норму при проверке документов. Игнорирование постановления Кабмина является неправомерным и может расцениваться как превышение служебных полномочий.

Что не меняется во время действия "военного положения"

В то же время действие постановления №184 не отменяет содержательных ограничений, связанных с 2-летним удостоверением. В частности, ограничения скорости до семидесяти километров в час остается в силе и во время "военного положения". Распространенные утверждения о полном "уравнивании" 2-летнего и 30-летнего удостоверения являются юридически ошибочными. Водитель должен соблюдать все условия, которые сопровождают этот вид документа.

Выводы

Во время военного положения 2-летнее водительское удостоверение не теряет силу из-за окончания срока действия. Право на управление транспортным средством сохраняется на основании специального постановления Кабинета Министров. В то же время водитель обязан соблюдать установленные ограничения, в частности относительно скоростного режима. Полиция не имеет законных оснований для привлечения к ответственности по части второй или пятой статьи 126 КУоАП исключительно из-за просрочки 2-летнего удостоверения в период войны.

Действия в случае наложения штрафа

В случае вынесения постановления необходимо тщательно проверить его правовые основания. При отсутствии ссылки на постановление Кабмина №184 или при неправильном применении статьи 126 КУоАП такое постановление подлежит отмене. Водитель имеет право требовать правовое обоснование действий инспектора и обратиться за профессиональной юридической помощью. Адвокатское сопровождение по подобным делам, как правило, позволяет эффективно защитить права и избежать необоснованных финансовых санкций.