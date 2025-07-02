50-летние электрические тракторы до сих пор пользуются спросом, хотя давно не выпускаются

Сейчас эксперты признают, что внедрение аккумуляторной техники 50 лет назад было активным и очень перспективным. Особенно в сегменте компактных электрических тракторов. Компания General Electric построила линейку полностью электрических тракторов с нулевым уровнем выбросов, которые могли косить траву, расчищать снег и тихо перевозить снаряжение, не тратя на это ни капли бензина.

Как вспоминает electrek.co, миниатюрный трактор Elec-Trak E12 команды разработчиков подразделения внешнего энергетического оборудования GE дебютировал в 1969 году. И это была не игрушечная, а настоящая коммунальная машина как для общин, домохозяйств, так и для землевладельцев. А еще ж были модели E15, E20...

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С позиций сегодняшнего дня, эти машины опередили время. В тот период их можно было считать инновационными.

Питание поступало от системы свинцово-кислотных аккумуляторов на 36 В с использованием шести аккумуляторов глубокого цикла 6 В, соединенных последовательно.

Аккумуляторный Elec-Trak E12 1972 года выпуска еще и поныне возит, косит, пашет, сверлит лес-кругляк и еще много чего делает в хозяйстве. Фото: Eben Bayer

Электрический двигатель трактора E12 выдавал на-гора от 1 до 1,5 лошадиных сил (примерно от 750 до 1100 Вт). Правда, фактическая мощность часто фиксировалась выше при подъеме на холмы. При этом каждое лезвие в деке косилки имело свой двигатель мощностью 1/3 лошадиной силы.

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Потребителями электрической энергии также были электрические фонари, клаксон, механизм отбора мощности (PTO) и даже навесное оборудование, вроде фронтального погрузчика или снегоуборочной машины.

На одном заряде батареи трактор с косилкой мог выкосить траву на трех гектарах. Дополнительная батарея могла увеличить дальность кошения до пяти гектаров.

Трактору E12 исполнилось 30 лет, но с косилкой или роторной фрезой культиватора он в хозяйстве незаменим. Фото: Alan Juhnke

Инновационный Elec-Trak пользовался спросом. Этому способствовало много факторов, начиная от компактных размеров, хорошей производительности, доступной цены и заканчивая большим количеством инструментария к трактору.

Широкая инструментальная линейка делала и делает сегодня трактор из далеких 1970-х всесезонным и незаменимым в хозяйстве. Фотоподборка из открытых источников

GE предлагала более 30 электрических навесок, среди которых культиваторы, серпастые брусья (зубы), роторные подметальные машины, мини электрическая цепная пила и тому подобное.

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За период с 1969 по 1975 год GE выпустила более 30 000 единиц Elec-Traks, что не так уж и много по современным стандартам, но очень респектабельно для тогдашнего электрического трактора, который продавался в эпоху, когда бензин стоил очень дешево.

Отреставрированная версия аккумуляторного трактора E12S с кормовым отвалом на очистке 10-сантиметрового слоя снега. Фото: Mike Schmitz

Сегодня в гаражах и сараях домохозяйств американцев еще на ходу есть несколько тысяч таких тракторов – живых и работоспособных.

Владельцы заменили батареи на современные литий-ионные аккумуляторы, некоторые добавили солнечную зарядку, кто-то создал на заказ прицепы и другие орудия, адаптировав их к Elec-Trak.

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Таким образом Elec-Trak – это не причудливая часть истории, а доказательство того, что аккумуляторная техника была и остается перспективным направлением мобильности. Сегодня человечество должно просто наверстать упущенное.