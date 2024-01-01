5-летний мальчик разогнал Lamborghini Revuelto более чем на 300 км/ч: видео

В начале 2023 года Зейн удивил Интернет, когда его родители опубликовали в сети видео, на котором он крутит пончики на Ferrari SF90 Stradale в возрасте всего трех лет. С тех пор семья Софуоглу продолжает снимать автоспортивные приключения своего сына и четырех колесах и даже на двух колесах.

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Недавно малышу вручили ключи от Lamborghini Revuelto и позволили достичь максимальной скорости. Для того, чтобы Зейн мог управлять гиперкаром, было установлено детское автокресло, а педальный узел переместили максимально близко.

В результате пятилетний мальчик разогнал авто до 312 км/ч, став самым быстрым ребенком в мире. Чтобы отпраздновать свое достижение, Зейн решил немного подрифтить напоследок. Съемки проходили на пустой взлетно-посадочной полосе, поэтому такие действия никоим образом не угрожали окружающим.

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Отец Зейна – Кенан Софуоглу, бывший профессиональный мотогонщик. Он завоевал пять титулов чемпиона мира в Supersport World Championship, одержав 43 победы и 84 раза поднявшись на подиум. В 2010 и 2011 годах он также участвовал в Moto2, но не смог пробиться в высший класс MotoGP.