67-летняя жительница Волыни впервые получила водительское удостоверение и ловко ездит на "механике"

Ездить по делам на велосипеде, когда в гараже без дела стоит беленький Renault Kangoo, было как-то не оправдано. Поэтому дети уговорили записаться на курсы водителей.

Училась добросовестно, рассказывает "Общественное Луцк". Татьяна регулярно и без пропусков посещала занятия и овладевала навыками практической езды.

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Теорию женщина сдала с третьей попытки. К цели шла упорно. Практические навыки сдать в первый раз не удалось, но и отступать от мечты не хотела. Пересдала со второго.

Теперь при любой погоде ездит по делам улицами бывшего райцентра не на велосипеде, а на автомобиле. Хотя и старенькая машина, но хлопот не доставляет. У молодой водительницы Renault Kangoo 2007 года выпуска всегда ухоженный, вымытый.

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"Не надо бояться чего-то нового в жизни. Если даже в подсознании где-то закралась мысль сделать так или иначе, то колебаться не нужно, следует идти к своей цели", – говорит пани Подвысоцкая.

Несмотря на небольшой водительский стаж, водит она семейный фургончик Kangoo уверенно и аккуратно, соблюдая все требования ПДД. Сказываются как полученные на курсах знания, так и собственная жизненная позиция – делать все правильно, благоразумно и добротно.