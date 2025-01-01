719 электросамокатов украли в Нидерландах, но ждать их можно в Украине, Молдове или Болгарии

В полиции склоняются к мнению, что подобные кражи не являются импровизацией, их заранее планируют не только как удачно осуществить, но и как выгодно сбыть товар. Это – самая настоящая операция, к которой приобщен не один десяток людей по всей цепи разработанной логистики.

В основном такой товар транспортируется по поддельным документам в страны Восточной Европы, в том числе в Украину, Молдову или Болгарию, где на такую продукцию спрос очень большой. Не исключено, что какая-то сотня-другая электросамокатов уже продается на украинском рынке.

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Всего же в вывезенном в неизвестном направлении морском контейнере было 719 элитных самокатов марки Kukirin типа G2 Master в аккумуляторном исполнении. Как отмечают европейские СМИ, их поиск продолжается безрезультатно.

По сообщению Transport Online, полиция задержала одного подозреваемого, но это пока результатов не дало. Не появились те легкие байки и на основных европейских рынках.

При этом в полиции отмечают, что как продажа, так и покупка этих похищенных минибайков считается преступлением. За подсказку, что может навести на след, объявлено вознаграждение в размере 2500 евро. В конвертации это примерно 120 250 грн.

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Вознаграждение довольно высокое, считай, в три раза больше стоимости одного самоката. Он не из дешевых. Скажем, в Украине за упомянутый электрический самокат Kukirin G2 Master с его стандартными двумя двигателями просят 39 690 грн.

Но это довольно мощная двухколесная машина. Здесь стоят двойные бесщеточные моторы по 1000 Вт и гидравлическая амортизационная система, большие 10-дюймовые внедорожные шины, двухдисковые тормоза. Надежная алюминиевая рама выдерживает нагрузку до 120 кг. Такая комплектация удобна как в городе, так и на бездорожье.

Аккумулятор 52 В 20,8 ампер-часа обеспечивает дальность хода до 70 км, что идеально подходит для ежедневных поездок без частых подзарядок. Улучшенная система освещения с 8 LED-огнями делает модель безопасной в эксплуатации в ночное время.

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Попали ли ворованные электросамокаты в Украину, еще неизвестно. Вероятно, если они на наш рынок и поступят, то никто этого афишировать не будет...