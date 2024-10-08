71-летний житель Черкасской области сдал на мотоциклетные "права"

На свой 70-й день рождения мужчина получил от детей подарок, о котором давно мечтал – новенький мотоцикл. Поэтому, не раздумывая, позвонил в местную автошколу и записался на обучение.

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Теоретическую часть экзамена в сервисном центре МВД Черкасс Станислав Николаевич сдал с первой попытки. А потом с таким же результатом сдал и практический экзамен.

В свои 71 мужчина активный, бодрый, веселый, уверенный в себе: "Возраст не помеха, чтобы научиться водить, главное – желание, уверенность и упорство при достижении своей цели".

Пока мы общались со Станиславом Николаевичем, у него не умолкал телефон: "Жена звонит, переживает, когда приеду? Не дождется уже, чтобы покатал на мотоцикле. Смеется... Теперь будем вдвоем на дачу ездить, не подстраиваясь под общественный транспорт".

Пример Станислава Николаевича доказывает, что для решительных и мотивированных действий не существует возрастных преград. Существуют только две преграды: медицинская комиссия, которая по ряду ограничений может не допустить к вождению, и вторая – собственное сомнение в возможности научиться управлять транспортом.

Напоминаем, право на управление транспортными средствами категории А предоставляется лицам с 16 лет. Для получения водительского удостоверения необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. К нему можно готовиться как самостоятельно, так и в аккредитованном учебном заведении. После успешной сдачи тестирования, будущий водитель проходит практическую подготовку в автошколе и сдает практический экзамен в сервисном центре МВД. По статистике в среднем практический экзамен удачно сдают только с третьей попытки.