73-летнему водителю запретили управлять автомобилем до 2117 года, однако его это не остановило

Как отмечает Carscoops, нарушители правил дорожного движения склонны к повторению своих нарушений, как вот 73-летний австралиец, которого недавно арестовали за вождение, несмотря на то, что ему запрещено садиться за руль до 2117 года.

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Инцидент произошел в Батерсте, Новый Южный Уэльс. Полицейские заметили пожилого мужчину за рулем Subaru Liberty. Во время обычной проверки они обнаружили, что водителя лишили права управления на длительный срок и этот запрет продолжается еще на потрясающие 92 года.

Впоследствии правоохранители выяснили, что мужчина является систематическим нарушителем и хорошо известен правоохранительным органам, поскольку это было его третье преступление за последние 5 лет. После проверки и выявления правонарушения, копы снова задержали мужчину и доставили его в участок.

73-летнего австралийца обвинили в “вождении с лишением прав”. Кроме того, ему выдали “уведомление о конфискации номерного знака за управление автомобилем во время периода лишения прав”. Согласно закону Нового Южного Уэльса, вождение без прав может привести к шести месяцам заключения, а рецидивистам грозит до года за решеткой.

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Напоследок, срок запрета на вождение будет увеличен. Интересно, что даже до этого последнего правонарушения водителю пришлось бы дожить до 165 лет, чтобы иметь возможность законно управлять автомобилем.