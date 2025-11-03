75% долгов по штрафам за нарушение правил дорожного движения закрывают без оплаты

Более 2 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения насчитывается в Едином реестре должников по состоянию на конец октября 2025 года. Всего на 43% увеличилось количество неоплаченных штрафов за нарушение ПДД от объявления "военного положения", сообщает opendatabot.ua.

75% производств закрыты, хотя так и не были оплачены. 92% штрафов приходятся на мужчин. Рекордсменом стал мужчина из Винницкой области, который сейчас имеет более тысячи производств из-за долгов по штрафам ПДД.

2 009 913 штрафов за нарушение правил дорожного движения зафиксировано сейчас в Украине. Это на 6% больше, чем в конце 2024 года. За время полномасштабной войны количество неоплаченных штрафов выросло на 43%.

1,5 млн штрафов за нарушение ПДД или 75% от общего количества таких производств в Реестре завершены, хотя и долг "висит" на нарушителях - просто в связи с невозможностью взыскать долг с нарушителя. Таким образом, значительная часть неоплаченных штрафов и в дальнейшем остается в Реестре должников.

Подавляющее большинство неуплаченных своевременно штрафов - до 92% - приходятся на мужчин (1,8 млн случаев). Женщины нарушали и не оплатили своевременно только в 8% случаев.

Чаще других нарушают люди в возрасте от 25 до 45 лет (64% или более 1,28 млн долгов). На водителей до 25 лет приходится 13% штрафов (около 252 тысяч). Еще 23% (примерно 469 тысяч) долгов у нарушителей, старше 45 лет.

Лидером среди нарушителей остается Днепропетровщина - 211,5 тысяч штрафов (11%). Следует столица - 193,7 тысяч (10%), Одесская область - 146,9 тысяч (7%), Харьковская область - 125,9 тысяч (6%) и Киевская область - 106,3 тысячи (5%).

Меньше всего нарушений фиксируют на Луганщине - 13,2 тысячи штрафов (0,7%), а также в Тернопольской (1,4%), Херсонской (1,8%), Черкасской (2,3%) и Черновицкой (2,4%) областях.

Стоит отметить, что в реестре зафиксированы настоящие рекордсмены по количеству нарушений. Абсолютный лидер - 27-летний мужчина из Винницкой области, на котором висит 1056 штрафов. В этом же регионе другой 43-летний водитель имеет 932 неоплаченных штрафа. В Днепропетровской области живет 42-летний мужчина с 797 штрафами, в Ровенской - 35-летний с 636, а в Сумской - 28-летний с 555.