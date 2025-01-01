Абсолютно новые Chevrolet Corvette разрезают пополам в гараже: в чем причина

Как отмечает Carscoops, ежегодно удивительное количество вполне функциональных автомобилей незаметно разбирается по причинам, которые мало связаны с производительностью или безопасностью. Эти машины ездят как и любая другая модель в безупречном состоянии, но их отправляют на заводы, где их судьба решена.

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Одним из таких примеров является этот Corvette C8, который сейчас разобран на части после того, как GM завершила его внутреннее использование. В конце 2021 года серия торнадо обрушилась на Боулинг-Грин, штат Кентукки, повредив завод по производству Corvette. К тому времени было понятно, что Chevrolet утилизирует большинство пострадавших автомобилей, хотя точный метод оставался загадкой. Теперь в сеть попали фотографии процесса. На них показано, как мужчина Брэндон Вудли выполняет приказ по утилизации новеньких Corvette.

Вудли не просто разрывает топливные магистрали или перерезает кабель заземления; он буквально распиливает эти машины пополам. Он рассказал журналистам, что весь процесс может занять всего три минуты, благодаря пиле по металлу. Почему кто-то не может просто купить обе половины и получить исправный автомобиль? “Обе половины можно продать одному лицу, но их нельзя легально собрать вместе. GM фактически удаляет VIN-коды, и автомобиль больше нельзя продать”, – говорит он.

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Стоит отметить, что такой вид умышленного разрушения не является редким. Автопроизводители часто создают тестовые автомобили для различных целей. Им нужны автомобили для испытаний, налаживания производственных процессов, или краш-тестов, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Эти автомобили редко имеют VIN-номера, поэтому они все равно не являются легальными для дорожного движения.