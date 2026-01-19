Абсолютно новый Mitsubishi Pajero, созданный с нуля, покажут уже вскоре

Во время Токийского автосалона президент Mitsubishi Такао Като сделал короткое, но очень красноречивое заявление: в 2026 году компания запустит новый полноразмерный внедорожник, сообщает Carscoops. Формулировка была осторожной, однако контекст и недавние тизеры практически не оставляют сомнений - речь идет о возвращении Pajero или как минимум его идейного преемника.

Недавний видеотизер показал массивный SUV с рублеными формами и классическими пропорциями, которые трудно не ассоциировать именно с Pajero. Для бренда это символический шаг, ведь серийное производство модели завершилось в 2021 году после почти 40 лет на конвейере.

Без Nissan: Mitsubishi идет собственным путем

Ранее активно обсуждалась версия, что новый Pajero получит платформу от Nissan Patrol, ведь бренды входят в один альянс. Однако японское издание BestCar сообщает другое: Mitsubishi разрабатывает новый внедорожник самостоятельно.

По этой информации, в основе модели будет лежать шасси пикапа Mitsubishi Triton (L200). Это рамная платформа, заточенная под бездорожье, выносливость и большие нагрузки - именно то, чего ожидают от Pajero.

Дизель как база

Основным мотором для нового внедорожника может стать 2,4-литровый дизель с двойным турбонаддувом мощностью 201 л.с. и 470 Нм крутящего момента. По характеристикам это прямой конкурент дизельного Toyota Land Cruiser Prado, который на многих рынках использует 2,8-литровый двигатель с аналогичной мощностью.

Гибрид также в планах

Mitsubishi серьезно рассматривает электрифицированную версию. Наиболее вероятный сценарий - использование плагин-гибридной системы от Outlander PHEV. В нынешней генерации она сочетает 2,4-литровый бензиновый двигатель, два электромотора и батарею с возможностью зарядки от сети.

Суммарная мощность системы составляет 248 л.с. и до 450 Нм крутящего момента. Впрочем, для крупного и тяжелого Pajero такой конфигурации может оказаться мало. Не исключено, что Mitsubishi усилит систему или адаптирует ее под другие нагрузки.

Ориентировочная цена

Официальных цифр пока нет, но японские медиа прогнозируют диапазон цен от 5,5 до 7,5 млн иен, что примерно составляет от 35 до 47 тысяч долларов. Впрочем, традиционно японские цены значительно ниже экспортных. Например, Toyota Land Cruiser в Японии стоит почти вдвое дешевле, чем в США. Поэтому на глобальных рынках новый Pajero может выйти в значительно более высоком ценовом сегменте.

Возвращение легенды - вопрос времени

На фоне доминирования Land Cruiser и дефицита “настоящих” рамных SUV, возвращение Pajero выглядит более чем уместным. Если Mitsubishi сможет совместить классическую проходимость, современные технологии и адекватную цену - сегмент получит очень серьезного игрока.