Какими новыми моделями удивит Alfa Romeo

Пока единственным настоящим светлым пятном для бренда остается компактный Alfa Romeo Junior, который в Европе собрал более 50 тысяч заказов менее чем за год, сообщает Auto24, ссылаясь на данные Carscoops. В то же время ситуация на других рынках, особенно в США, выглядит куда печальнее.

На американском рынке Alfa Romeo пока представлена только моделями Giulia, Stelvio и Tonale. За год компания продала всего 5652 автомобиля, что означает падение на 36%. Для сравнения, BMW реализовала больше кроссоверов X4, чем Alfa Romeo продала авто в целом.

От электромобильного оптимизма - к реальности

Генеральный директор Alfa Romeo Санто Фичили признал, что первоначальный план сделать Giulia и Stelvio полностью электрическими больше не соответствует реалиям рынка. “Нам нужно перейти от исключительно электромобилей ко всем возможным типам силовых установок”, - заявил он в комментарии в комментарии Auto Express.

Это означает полное переосмысление платформ, электронной архитектуры и систем подключения для всей группы Stellantis. Причины такого разворота очевидны: темпы роста продаж электромобилей замедлились, а США отменили налоговые льготы для “зеленых” авто.

Европа также меняет курс

Свою роль сыграл и Евросоюз. Ранее анонсированный полный запрет авто с ДВС после 2035 года теперь трансформировался в требование сокращения выбросов на 90%. Фактически это оставляет пространство для дальнейшей жизни бензиновых и гибридных моделей. “Мы меняем маршрут, потому что раньше представляли будущее Alfa Romeo исключительно электрическим”, - объяснил Фичили.

Новая платформа и шанс на рядную “шестерку”

Будущие Giulia и Stelvio, вероятно, построят на платформе STLA Large. Это открывает путь к использованию не только электрических и гибридных силовых установок, но и 3,0-литрового рядного шестицилиндрового турбомотора Hurricane, знакомого по Dodge Charger. Официального подтверждения пока нет, но больше деталей могут появиться во время мероприятия Stellantis Capital Markets Day, где будет представлена новая стратегия бренда.

Ждать придется долго

По предварительным данным, европейские версии моделей получат электрические, гибридные и, вероятно, EREV версии. Впрочем, запуск отложен до 2028 года, поэтому нынешние Giulia и Stelvio останутся на конвейере как минимум до конца 2027-го.