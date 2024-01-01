Американец подал в суд на Mazda за непонятную графику на приборной панели

Как передает Carscoops, житель Пенсильвании Джошуа М. купил новенькую Mazda CX-50 в мае этого года, но недавно его дочь попала в аварию. Это стало причиной, почему он подал в суд на Mazda, заявляя о явном дефекте.

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Как сообщил мужчина в своем обращении, что инструкция "Нажмите тормоз, чтобы завести автомобиль", является неочевидной и якобы не предоставляет ясности относительно состояния автомобиля.

Истец описывает момент аварии следующим образом: "Она нажала кнопку "Start-Stop". Тогда на дисплее появилось сообщение "Нажмите тормоз, чтобы завести автомобиль". Затем она нажала на тормоз и перевела автомобиль с парковки на Драйв. Автомобиль сразу начал катиться назад. Она пыталась управлять транспортным средством, в том числе нажимала на тормоза, но ни тормоза, ни гидроусилитель руля не реагировали".

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Что на самом деле произошло в момент аварии выяснит следствие. Известно, что истец хочет, чтобы Mazda использовала лучшую инфографику в транспортном средстве, чтобы сообщать водителю, когда автомобиль находится в различных режимах трансмиссии.