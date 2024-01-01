Американка проехалась на дисках со скоростью 160 км/ч и попала за решетку

Как сообщает Carscoops, полиция Гиллсборо, штат Орегон, 25 ноября около 20:30 зафиксировала пьяную водительницу на белом пикапе Toyota Tundra. Копы получили извещение, что машина “странно двигалась по шоссе”. Как оказалось впоследствии – пикап попал в аварию.

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Когда полицейские прибыли на место, они увидели белый автомобиль без шин. От его колесных дисков почти ничего не осталось. Экспертиза обнаружила, что содержание алкоголя в крови 35-летней водительницы составляло 0,29, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

К слову, подобные случаи перед традиционным праздником Дня благодарения в США довольно распространены. Национальное управление безопасности дорожного движения выявило, что 35% смертельных ДТП накануне Дня благодарения в 2022 году произошли с участием пьяных водителей.

Еще более тревожным является то, что 23% водителей, попавших в аварии со смертельным исходом, имели содержание алкоголя в крови 0,15 промилле или выше.