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Американка заехала на новеньком Ford Bronco Sport в жидкий бетон: внедорожник преодолел препятствие

В сети распространяются видео, на котором зафиксировано, как женщина на красном Ford Bronco Sport ездит по свежему бетонному покрытию. Вероятно, она случайно заехала на ремонтируемую полосу. Внедорожник выбрался из бетонной ловушки, но колеса полностью погрузились в бетон.
Американка поехала на Ford Bronco Sport через жидкий бетон: видео - Auto24

Колаж: Carscoops

Данила Северенчук
logo22 июня, 12:15
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Необычное событие произошло в Мичигане. Как рассказывает Carscoops, этот штат имеет одни из худших дорог в США, поэтому ремонтные работы на большинстве участков шоссе – не редкость. Однако, похоже, для водителя красного Ford Bronco Sport ремонт дороги стал настоящей неожиданностью.

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Как видно из короткого видео, женщина заехала в зону строительства, очевидно, не обратив внимания на предупредительные знаки. Это оказалось катастрофическим, поскольку кроссовер съехал с асфальтированной дороги и оба колеса со стороны водителя погрузились в свежий бетон.

В конце концов кроссовер выехал обратно на асфальт и видео обрывается на этом моменте. Вероятно, Bronco остался невредимым, если водитель догадалась как можно быстрее заехать на мойку, чтобы смыть бетонную смесь с колес. Отмечается, что Дорожная комиссия округа Окленд в своей заметке в социальных сетях описало ситуацию следующим образом: “Это причина №1201, почему строительство дорог продолжается вечно!”.

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Вполне возможно, ошибка женщины была недешевой или легкой для исправления для дорожных служб. О стоимости повторного ремонта пока ничего не известно, но работы по восстановлению покрытия 20-километровой дороги является частью проекта стоимостью 5,1 миллиона долларов. Планировалось, что работу завершат в конце лета, но этот инцидент может стать причиной задержки.

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