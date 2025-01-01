Американка заехала на новеньком Ford Bronco Sport в жидкий бетон: внедорожник преодолел препятствие

Необычное событие произошло в Мичигане. Как рассказывает Carscoops, этот штат имеет одни из худших дорог в США, поэтому ремонтные работы на большинстве участков шоссе – не редкость. Однако, похоже, для водителя красного Ford Bronco Sport ремонт дороги стал настоящей неожиданностью.

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Как видно из короткого видео, женщина заехала в зону строительства, очевидно, не обратив внимания на предупредительные знаки. Это оказалось катастрофическим, поскольку кроссовер съехал с асфальтированной дороги и оба колеса со стороны водителя погрузились в свежий бетон.

В конце концов кроссовер выехал обратно на асфальт и видео обрывается на этом моменте. Вероятно, Bronco остался невредимым, если водитель догадалась как можно быстрее заехать на мойку, чтобы смыть бетонную смесь с колес. Отмечается, что Дорожная комиссия округа Окленд в своей заметке в социальных сетях описало ситуацию следующим образом: “Это причина №1201, почему строительство дорог продолжается вечно!”.

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Вполне возможно, ошибка женщины была недешевой или легкой для исправления для дорожных служб. О стоимости повторного ремонта пока ничего не известно, но работы по восстановлению покрытия 20-километровой дороги является частью проекта стоимостью 5,1 миллиона долларов. Планировалось, что работу завершат в конце лета, но этот инцидент может стать причиной задержки.