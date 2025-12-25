Американские полицейские остановили Санта-Клауса из-за превышения скорости: видео

Как видно из видео с нагрудной камеры, обнародованного офисом шерифа округа Фултон, господин и госпожа Клаус на этот раз оставили сани с оленями дома. Супруги передвигались на обычном Ford EcoSport. Заместитель шерифа, который остановил авто, был заметно удивлен, когда узнал водителя.

Читайте также: BMW анонсирует таинственную электромодель, которая дебютирует накануне Рождества

Ситуация стала еще забавнее, когда Санта сразу же сообщил, что имеет разрешение на скрытое ношение оружия. Это признание вызвало искренний смех у полицейского - ведь трудно представить, от кого именно Санте могла понадобиться самозащита.

Превышение без возражений

Хотя точную скорость на видео не показывают, понятно, что автомобиль двигался быстрее разрешенных 55 миль в час (примерно 89 км/ч). Санта не пытался оправдываться или спорить: он спокойно вышел из машины и передал документы. Во время разговора ветер постоянно развевал его длинную белую бороду, добавляя сцене еще большей праздничной абсурдности. Впоследствии выяснилось, что супруги направлялись на работу своей дочери, чтобы подарить людям немного рождественского настроения.

Также интересно: Суд разрешил полиции держать TruCam в руках

Фото вместо штрафа

К счастью для Санты, встреча завершилась без штрафа. Заместитель шерифа ограничился устным предупреждением и посоветовал снизить скорость. На память о событии госпожа Клаус сделала фото, а полицейский даже попросил прислать ему копию по электронной почте. Разошлись стороны с обоюдными пожеланиями веселого Рождества - и еще одним доказательством того, что даже Санта иногда может попасть в небольшие неприятности, когда праздники уже на носу.