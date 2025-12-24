Американские полицейские получили Lamborghini Huracan Sterrato, но не будут использовать его в погонях

Huracan Sterrato был временно предоставлен департаменту местным дилерским центром Lamborghini Paramus и сразу получил специальную полицейскую ливрею, призванную привлекать внимание и стимулировать диалог на сложную социальную тему, пишет Carscoops.

Читайте также: Четыре угнанные авто помогли полиции найти сотни других

QR-код вместо сирены

Ключевым элементом оформления автомобиля стал большой QR-код, интегрированный в дизайн кузова. Его можно отсканировать смартфоном, после чего пользователь попадает в Центр ресурсов по вопросам алкоголя и наркотиков. Платформа предоставляет круглосуточный доступ к онлайн-навигатору, который помогает найти поддержку, консультации и пути лечения для людей, борющихся с зависимостью, а также для их близких.

Идея заключается в том, чтобы использовать эффектный автомобиль как инструмент для разрушения стигмы: суперкар привлекает внимание, а QR-код превращает любопытство на полезную информацию и реальную помощь.

Не патруль, а работа с обществом

Lamborghini Huracan Sterrato не будет задействоваться в ежедневных полицейских патрулях. Зато автомобиль будет появляться на общественных мероприятиях, молодежных программах, благотворительных акциях и внутренних событиях департамента. Публичный дебют состоялся 18 декабря во время 37-го ежегодного мероприятия PBA Toy Drive в пожарной части Клостера, где местные жители смогли увидеть необычный "полицейский" суперкар вживую.

Автомобиль получил настоящую ливрею в стиле патрульных машин Garfield PD, а также синюю световую панель на крыше. По договоренности с дилером Lamborghini Paramus, Huracan будет оставаться в таком виде как минимум до июня следующего года, обеспечивая кампании достаточное время для максимального охвата.

Также интересно: Полиция Дубая получила тюнингованный Ferrari со странным дизайном: фото

Потенциал, который вряд ли понадобится

Несмотря на то, что Huracan Sterrato теоретически способен справиться с любой скоростной погоней, его динамические возможности здесь не главные. Впрочем, поднятый клиренс и полный потенциал суперкара делают его способным двигаться не только по асфальту, но и по неровным дорогам или сыпучим поверхностям - черта, нетипичная для классических Lamborghini. В этом случае мощным “оружием" автомобиля стала не скорость, а способность привлекать внимание и запускать разговор о проблеме, которая уносит гораздо больше жизней, чем любые дорожные гонки.