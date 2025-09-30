Американские стандарты безопасности отказываются признавать в ЕС

Немецкая ассоциация TÜV выступает против взаимного признания стандартов для автомобилей изготовленных для США и ЕС, пишет Укравопром.

Напомним, августовская рамочная декларация между ЕС и США предусматривает, что обе стороны “примут и взаимно признают” стандарты для автомобилей.

Чтобы применить американские правила в Европе, регламент, регулирующий утверждение типов транспортных средств в ЕС, нужно будет изменить через законодательный процесс ЕС, а это требует одобрения парламентом и государствами-членами, так что TÜV считает такой исход маловероятным.

К тому же чиновники TÜV выступают против взаимного признания, поскольку “дорожные системы и приоритеты ЕС и США отличаются” (Европа делает акцент на защите пешеходов, а США - на безопасности при опрокидывании), и отмечает, что такие авто, как Cybertruck, не будут отвечать требованиям ЕС по утверждению из-за своей конструкции и материалов.