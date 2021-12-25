Машина, первоначально известная как ЛуАЗ-967, на самом деле имела наименование ТПК – транспортер переднего края. То есть его создавали для работы непосредственно на линии соприкосновения с противником и под его огнем.

Исходя из этого заказчик ставил перед конструкторами задачу относительно возможностей будущей машины. И характеристики ее должны были быть взаимно исключительными.

ТПК ЛуАЗ-967 был самым маленьким транспортером армии, но он отнюдь не был примитивным по конструкции

Например, военным нужна была максимально низкая машина, но с выдающейся проходимостью – то есть с большим клиренсом и полным комплектом агрегатов трансмиссии под днищем. Она должна была уметь плавать и летать (хотя и в грузовом отсеке самолета или вертолета) – но при этом не могла быть легкой через привод 4х4 и заказанную вместимость.

Читайте также: В США 27-летний ЛуАЗ продали на аукционе за 7,5 тыс. долларов

При таком наборе противоречивых “пожеланий” неудивительно, что создавали эту машину в течение десяти лет. Поэтому свои первые победы ТПК Луцкого автомобильного завода одержал еще до того, как был зачислен на службу в ряды армии.

Откидные борта ТПК одновременно служили трапами для выезда на берег и переезда окопов, а также канистрами для топлива или воды (на фото поздняя серийная версия, сиденья неродное)

Образно говоря, соревноваться пришлось с параллельными опытными конструкциями – и в конкуренции с другими заводами, и просто с устаревшими и нежизнеспособными схемами. О некоторых проектах ТПК расскажем ниже.

ТПК от МЗМА (около 1955 г.)

Первая попытка создать легкий многоцелевой транспортер была настолько законспирированной, что неизвестна даже точная дата создания проекта. Работу доверили автозаводу, который тогда выпускал самые маленькие на то время автомобили в стране: московскому МЗМА. Самый первый ТПК уже имел правильную концепцию: низкая самоходная платформа на базе стандартных “легковых” агрегатов.

Первая попытка МЗМА сделать транспортер переднего края: плоская тележка на базе “Москвич 401”

За военной “модой” тех времен, колонку руля сделали на шарнире, так что водитель мог управлять им не только сидя на сидении, но и... переползая рядом – для еще большего снижения силуэта. Позади водителя под низким тентом вдоль кузова помещались двое носилок для раненых. Создана была машина на агрегатной базе “Москвича 401” с его 26-сильным двигателем. Машина получилась тяжелой и к тому же не могла плавать, поэтому ее отправили на доработку.

ТПК от МЗМА (1958 г.)

Второй ТПК был тоже московского проекта, но базировался он на шасси настоящего внедорожника – опытного “Москвич-415”, который, кстати, так и не увидел конвейера. Машина имела расположенный между двумя сиденьями 30-сильный двигатель и трансмиссию 4х4 от модели “Москвич-410”.

Второй “москвича” транспортер стал упрощенным вариантом внедорожника – слишком тяжелым и слишком большим

Из-за “полноразмерных” агрегатов и классической “джиперской” компоновки этот ТПК оказался слишком тяжелым, длинным, и главное, что высоковатым – то есть существенных функциональных преимуществ перед обычным внедорожником он не имел. Поэтому следующий ТПК решили конструкторам МЗМА уже не поручать.

Читайте также: Почему не начали производить новую "Волынянку" ЛуАЗ-1301

НАМИ-032 (1956-58 г.)

Пока на МЗМА экспериментировали с тележками на шасси “Москвичей”, в исследовательском институте НАМИ начали свой проект транспортера переднего края – с пониманием того, что машину надо сделать поменьше. Концепция была в целом та же, но создавали ее на ровном месте, не беря за основу какую-то существующую платформу. Для большей компактности амфибии ее оснастили двухцилиндровым оппозитником от тяжелого мотоцикла М-72, который установили спереди.

Конструкторы научного института НАМИ наконец сформировали основную структуру будущего ЛуАЗ-967

Кузов-платформу НАМИ-032 сделали в виде лодки, в которую помещалось двое носилок с ранеными или шестеро в сидячем положении. Трансмиссия должна была быть 4х4, колеса запланировали малыми, но с колесными редукторами для увеличения клиренса до 300 мм. Руль расположили по центру, и это решение через десяток лет дойдет до конвейера. Прототип НАМИ-032 имел несколько буквенных модификаций, первые имели проблемы с проходимостью, а в целом судьбу проекта определил двигатель: он был слаб.

ЗАЗ-967 (1962 – 1967 гг.)

Следующую попытку создания ТПК поручили Запорожскому автозаводу "Коммунар", куда передали недоделанный проект с нами. Здешние конструкторы опирались на то, что имели – то есть на четырехцилиндровый V-образный мотор МеМЗ-965, уже серийно выпускался в Мелитополе для “Запорожца”. От него использовали и коробку передач, правда, в переработанном виде – с добавленной ползучей передачей и выходом на заднюю ось.

На ЗАЗ проект ТПК попал уже без возможности управлять им, идя или переползая рядом. Запорожцы дали водителю возможность лежать за рулем

На заднем мосту была установлена блокировка межколесного дифференциала, возле колес – редукторы которые "поднимали" машину над грунтом. Управлять машиной идя или переползая рядом было нельзя. Но для снижения силуэта водитель мог ехать лежа, для чего рулевая колонка опускалась вниз. После нескольких промежуточных вариантов ЗАЗ-967 признали соответствующим требованиям военных, и для серийного производства передали на Луцкий машиностроительный завод.

На ЗАЗе легкий транспортер доводили 5 лет. Каждый год получалась более совершенная версия. Некоторые из них: 1962-го, 1964-го, 1967-го и предсерийный 1968-го гг.

Чуть позже завод переименовали в Луцкий автомобильный, а транспортер на ЛуАЗ-967. В 1968 г. автомобиль стал на вооружение армии, также он поставлялся армиям дружественных стран, в частности, Восточной Германии. Аналогов ТПК не существовало ни в одной армии мира – такого сочетания тактических возможностей не удалось достичь автомобильным конструкторам других стран.

Читайте также: Каким был первый ЛуАЗ: история секретного автомобиля