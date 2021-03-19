В 1970-х это был самый крутой способ кататься со снежной горки на стиле. Сегодня же это коллекционное сокровище.

Скибоб – это лыжный транспорт, также известный, как снежный велосипед. В 1970 году швейцарская компания Arova совместно с Porsche выпустила ограниченную серию скибобов с особой конструкцией и дизайном. Снегобайки можно было купить у дилеров Porsche по цене 653 немецкие марки.

Arova-Porsche 212 отличался от классических скибобов своим корпусом, изготовленным из укрепленного стекловолокном пластика. Этот корпус был сконструирован таким образом, что мог вместить все крепления скибоба. Руль, рукав руля, передние (управляемые) лыжи и "большие ноги" (маленькие лыжи для ног) помещались под раскладную скамью. Задние лыжи боба можно было сложить под корпус.

В разобранном виде скибоб легко помещался в небольшой багажник Porsche. Другими особенностями спортивного оборудования были гидравлические амортизаторы для передних и задних лыж, а также возможность взять с собой пассажира, благодаря длинному сидению. Arova Porsche 212 был предложен в двух цветах (голубом и кроваво-оранжевом), при этом оранжевые экземпляры имели лимитированный тираж. Производство Arova-Porsche 212 было прекращено, после выпуска нескольких сотен экземпляров.

Сегодня оранжевые скибобы считаются особенно раритетным и желанным приобретением для коллекционеров. На eBay за один такой снегобайк в идеальном состоянии продавец просит почти 15 тысяч долларов. А в США на аукцион выставлено более скромный голубой скибоб со следами потребления. Оценочная стоимость лота – 2-2,5 тысячи долларов, а самая высокая ставка на момент написания статьи составляет 300 долларов; до окончания аукциона осталось 6 дней.

Фото: скибоб Arova-Porsche 212 / RM Sothebys