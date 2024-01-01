Aston Martin показал спортивный гибрид Valhalla, который разгоняется до 350 километров в час

Пять лет разработки, и наконец появился среднемоторный гибрид Valhalla с мощностью 1064 лошадиных силы и максимальной скоростью 217 миль/ч.



История происхождения Aston Martin Valhalla уходит корнями в 2019 год с концептом AM-RB 003. И только сейчас Aston официально представил свой долгожданный среднемоторный суперкар после многих лет ожидания, пишет Motor1.

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Общая мощность гибридной трансмиссии, подключаемой к сети, составляет 1064 лошадиные силы, что немного больше, чем ожидалось ранее. Подавляющее большинство - 817 л.с. - поступает от 4,0-литрового V-8 с двойным турбонаддувом, установленного за головой водителя.

Это не просто усиленная версия, взятая из DBX707. Там есть коленчатый вал, который вращает новые поршни и включает систему смазки с сухим картером. Он имеет индивидуальные распределительные валы и новую систему зажигания. Модернизированные турбокомпрессоры наполняют цилиндры.

Оставшаяся мощность,, поступает благодаря трем электродвигателям. Один интегрирован с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, служа в основном стартером и генератором для зарядки аккумуляторной батареи. Два других находятся впереди, двигая каждое колесо для сцепления с полным приводом. Двигатели могут работать независимо для распределения крутящего момента на гоночном треке, или вы можете перейти в режим EV и проехать 20 км со скоростью до 130 км/ч. Только передние двигатели активны в электрическом режиме.

Поскольку все работает вместе, Aston Martin говорит, что Valhalla достигает 100 км в час за 2,5 секунды. Держите педаль в нажатом состоянии, и вы достигнете максимальной скорости 350 км/ч. Эта цифра стала возможной благодаря системе активной аэродинамической системы автомобиля.

В большинстве ситуаций большое заднее антикрыло остается опущенным, чтобы сохранить чистый внешний дизайн Valhalla. Переключитесь в режим гонки, и он резко поднимется. Передняя губа также расширяется, увеличивая прижимную силу до максимума. Углы крыльев автоматически регулируются для поддержания этой силы с увеличением скорости.

Система Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) Aston Martin выполняет все расчеты и вносит корректировки, что включает полное выдвижение крыльев для пневматических тормозов. IVC также управляет подвеской, рулевым управлением, тормозами и распределением крутящего момента, которые меняются между четырьмя доступными режимами движения. Между тем режим гонок выключает помощь для безудержного опыта. Другие два варианта – это Спорт+ или Спорт, настройки по умолчанию для Valhalla.

Под плавной центральной формой двигателя скрывается пятирычажная задняя подвеска и передняя подвеска в стиле F1. Обе подвески монтируются на алюминиевые подрамники, которые соединяются с карбоновым монококом Valhalla. Aston Martin указывает сухой вес 1 654 кг - неплохо для гибрида с тремя двигателями AWD.

Шестипоршневые суппорты Brembo зажимают 16,1-дюймовые углеродно-керамические диски спереди, официально самые большие тормоза, которые когда-либо устанавливали на серийный Aston Martin. Четырехпоршневые суппорты с 15,3-дюймовыми тормозами расположены сзади, закреплены болтами за 21-дюймовыми колесами. На передней оси диски в 20 дюймов, обуты в шины Michelin Pilot Sport Cup 2, характерные для Valhalla.

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Интерьер выглядит довольно по-спартански по сравнению с другими моделями Aston Martin. Дверцы-бабочки открываются, открывая море открытого карбона, и есть короткий руль в стиле F1. Приборная панель фактически представляет собой дужку из углеродного волокна, которая охватывает всю ширину кабины, на них установлены два цифровых дисплея.

Пол приподнят, сиденья откинуты, чтобы воплотить ощущение гонки, а пассажиры сидят в агрессивных ковшах, каждое из которых имеет отдельную раму из углеродного волокна. Но этот автомобиль не лишен удобств, а именно стереосистемы Bowers & Wilkins, отделки алькантарой, спутниковой навигации и Apple CarPlay.

Производство Aston Martin Valhalla начнется во втором квартале 2025 года. Цена не упоминается, и в конечном итоге будет изготовлено всего 999 экземпляров.