Audi Concept C становится ближе к серийному производству: официально разрешен для дорог

Концепт, который стал одной из главных звезд выставки IAA Mobility в Мюнхене, демонстрирует не только будущий серийный спорткар Audi, но и новый этап дизайнерской эволюции бренда. Теперь компания подтвердила: большинство решений Concept C будет сохранено в производственной версии, сообщает Carscoops.

Получение сертификации для движения по дорогам - нетривиальная задача для концепт-кара. Инженеры Audi вынуждены были учесть сложный набор технических стандартов и требований безопасности, чтобы сделать автомобиль не только эстетичным, но и полностью функциональным. Его немецкие номерные знаки - символ не просто эксперимента, а реального шага к будущему электрического спорткара.

Новый код дизайна

Внешность Concept C - это сочетание ДНК нескольких легендарных Audi: спортивного духа TT, силуэта R8 и плавных линий гоночного Auto Union Type C. Спереди есть тонкие горизонтальные LED-фары и новая решетка радиатора, оформлена в вертикальных воздухозаборниках. Боковой профиль подтянутый и лаконичный, с пропорциями настоящего спорткара. Задняя часть - низкая, с жалюзями вместо стекла, узкими фонарями и массивным диффузором.

Audi описывает Concept C как “захватывающий полностью электрический спортивный автомобиль с выдающейся динамикой вождения, построен на сочетании дизайна, скорости и эмоций”. Серийная модель, как ожидается, сохранит съемную крышу.

Интерьер и технологии

Салон выполнен в минималистичном стиле, с акцентом на чистоту форм и технологичность. Перед водителем - 10,4-дюймовый экран, который плавно интегрирован в панель приборов, рядом с цифровым щитком. Под главным дисплеем размещены несколько сенсорных элементов управления и кнопка открытия дверей. Audi рискует повторить ошибки VW с чрезмерной сенсоризацией, однако в компании отмечают, что это лишь прототип, и к серийному варианту интерфейс могут упростить.

Архитектура и силовая установка

Хотя технических подробностей пока немного, Audi подтвердила: электромотор расположен сзади, а аккумуляторный блок - за сиденьями, что позволяет посадить водителя ниже, чем в большинстве электрокаров, и создает идеальное соотношение веса. Ожидается, что серийная модель будет построена на платформе Porsche 718 нового поколения, а значит, получит родственные технологии с будущими Cayman и Boxster.

Вероятно, Audi предложит версии с задним приводом и варианты Quattro с двумя электродвигателями, обеспечивая как классическую управляемость, так и мощность, достойную премиального спорткара. Таким образом, Concept C - это не просто шоу-кар, а реальный прототип, который прокладывает путь для нового поколения электрических спорткаров Audi, где эмоции и технологии сливаются в одно.