Audi e-tron GT получил новую базовую версию по цене в более 100 тысяч евро

По словам Audi, e-tron GT quattro имеет системную мощность 370 кВт (503 л.с.), однако ее можно кратковременно увеличить до 430 кВт (585 л.с.) благодаря функции Launch Control. Базовая комплектация имеет батарею емкостью 105 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 622 километров.

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Аккумулятор поддерживает заряд мощностью 320 кВт. Этого достаточно, чтобы восстановить 285 километров запаса хода всего за 10 минут. К тому же интеллектуальная система quattro позволяет регулировать крутящий момент в соответствии с дорожными условиями.

Список оснащения Audi e-tron GT quattro включает восьмипозиционные сиденья водителя и пассажира. В то же время спинки сидений заднего ряда можно сложить, чтобы увеличить объем багажного отделения, что стандартно составляет 405 литров. Переднее багажное отделение имеет объем 77 литров и способно вместить небольшой чемодан.

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Как и другие модели GT (S e-tron GT, RS e-tron GT, RS e-tron GT performance), новый e-tron GT quattro также будет производиться на заводе Audi в Неккарзульме. Базовую модель уже доступна для заказа по цене от 108 900 евро.