Audi готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class: будущий внедорожник могут производить в США

В 2023 году тогдашний главный дизайнер Марк Лихте говорил о возможности создания внедорожника, который расположился бы выше Q7 и Q8. Идея получила новое дыхание уже под руководством Дьоллнера, который заявил, что Audi нуждается не только в массовых электромобилях, но и имиджевых моделях для усиления бренда

Премиальный производитель видит место для внедорожника, который по статусу стоял бы рядом с Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class, но при этом имел бы современную электрическую или гибридную архитектуру.

Общая платформа со Scout?

Вероятно, Audi использует разработки марки Scout, которую Volkswagen Group возрождает для американского рынка. Внедорожники Scout Traveler и пикап Terra будут построены на рамной платформе с блокировкой дифференциалов и электрическими или гибридными силовыми установками с большим запасом хода.

Неофициальный рендер нового внедорожника Audi от Theottle

Это позволило бы Audi избежать дорогостоящих инвестиций в новую архитектуру - достаточно было бы адаптировать уже готовую базу под собственный премиальный дизайн и салон.

Производство - в США

Завод Scout в Южной Каролине может стать площадкой и для модели Audi. Это поможет избежать импортных тарифов и увеличить привлекательность для американских покупателей. По словам Дёллнера, решение будет зависеть от тарифной политики и государственной поддержки.

Конкретного дизайна пока нет, но независимый дизайнер Theottle уже представил возможный “Q-Wagen” с вертикальной решеткой и прямыми линиями кузова - вдохновленными новым Concept C. Audi пока официально не подтверждает сроки дебюта, но по имеющимся сигналам это может произойти уже в следующие несколько лет.