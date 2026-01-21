Audi громко представила свой первый болид Формулы-1: немцы настроены серьезно

С момента объявления о входе в Формулу-1 в августе 2022 года Audi методично готовилась к дебюту по новому техническому регламенту 2026 года. В центре силовых агрегатов в Нойбурге-ан-дер-Донау почти три года велись работы над собственным мотором, а параллельно формировалась управленческая команда, сообщает Auto24.

Проект возглавил бывший руководитель Ferrari Маттиа Бинотто, тогда как на роль руководителя команды пригласили Джонатана Уитли из Red Bull. На сцене в Берлине Audi продемонстрировала болид R26 - машину с четко узнаваемой айдентикой бренда. Однако, вероятно, это только шоукар, поэтому настоящий болид мы увидим после начала сезона.

Ливрея выполнена в трехсекционном стиле: серебряный нос, красные боковые элементы и черная крышка двигателя. Общая концепция перекликается с дизайном, показанным ранее на концепте R26, но теперь серебряный цвет стал глянцевым, а логотипы Audi заняли центральные позиции, подчеркивая статус заводской команды.

Пилоты

Audi заходит в Формулу-1 не с чистого листа, а на базе Sauber, которая в 2025 году заметно прибавила и завершила сезон девятой в Кубке конструкторов с 70 очками. Команда сохранила состав пилотов, сделав ставку на баланс опыта и молодости.

Лидером стал Нико Хюлькенберг, который после долгожданного первого подиума в Сильверстоуне вернулся к статусу одного из самых стабильных гонщиков пелотона. Рядом с ним продолжит выступать Габриэль Бортолето - бразилец, который в дебютном сезоне неоднократно демонстрировал скорость и потенциал. Еще до официальной презентации Audi уже успела вывести на трассу раннюю версию болида - тестовые заезды состоялись в Барселоне и были посвящены первой обкатке силового агрегата.

Амбиции без ограничений

Во время мероприятия генеральный директор Audi AG Гернот Дёлльнер открыто обозначил цели бренда - в планах борьба за чемпионский титул до 2030 года. Для Формулы-1 это довольно смелое, но не фантастическое заявление, учитывая ресурсы концерна и масштаб подготовки. Audi четко дает понять, что не намерена быть статистом в новой эре регламента.

Другие презентации

Днем ранее американская команда Haas уже успела показать свою новую ливрею для болида VF-26 с заметным влиянием Toyota Gazoo Racing, ставшей их титульным спонсором. Для них, как и для большинства команд, главное испытание еще впереди, на тестах в Барселоне и Бахрейне.

Финальный ответ на вопрос, кто лучше подготовился к новой эпохе Формулы-1, мы получим 8 марта в Мельбурне - там Audi впервые выйдет на старт рядом с Mercedes, Ferrari и другими грандами чемпионата.