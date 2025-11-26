Audi обновила сразу пять моделей: обещает больше эмоций, комфорта и цифровых возможностей

Audi объявила о масштабном обновлении своей модельной линейки сразу для пяти серий. Изменения касаются как "электрической" платформы PPE, так и "традиционной" PPC, и охватывают динамику, интерьер, ассистенты и мультимедиа.

Что именно обновили

Для Audi это настоящий апгрейд среди жизненного цикла моделей. Компания решила не ждать следующего поколения и добавила к A5, Q5, A6, A6 e-tron и Q6 e-tron новые возможности в аппаратной части и в программном обеспечении. Теперь водители получают не только прибавку в комфорте, но и более выразительный характер авто.

Новый режим dynamic plus

Самое яркое обновление касается моделей S5 и S6 e-tron. Для них появился режим dynamic plus, который добавляет управляемости и эмоциональности. В S5 это реализовано через спортивный дифференциал и тонкое тормозное подруливание. В S6 e-tron все держится на электрическом quattro и векторизации тяги.

В этом режиме машина реагирует на педаль значительно острее, а система стабилизации сама переключается в спортивный сценарий. Это дает возможность легко управлять контролируемым заносом, при этом сохраняя всю электронную безопасность Audi.

Электромобили получили более мягкие остановки и лучшую рекуперацию

PPE-модели теперь могут замедляться вплоть до полной остановки без перехода на механический тормоз. Благодаря этому остановка стала плавной, а рекуперация - эффективной. Полученная энергия возвращается в батарею и увеличивает запас хода.

Цифровые матричные фары теперь доступны для A6

Audi добавляет к A6 новое поколение цифровых матричных фар. Это уже не просто LED, а высокоразрешающая микро-LED подсветка, которая способна проецировать подсказки прямо на дорогу. Анимации предупреждают о скользком покрытии, помогают удерживаться в полосе и выделяют пешеходов возле авто. Даже приветствие при посадке стало более зрелищным - доступны несколько сценариев светового шоу.

Тыльные OLED-фонари тоже стали живее: сегменты могут динамично менять рисунок в зависимости от ситуации.

Обновленный интерьер: новый руль и более понятные элементы управления

После обновления водителя встречает новый многофункциональный руль и возвращение части физических кнопок. Audi уменьшила количество сенсорных зон, сделав взаимодействие более интуитивным.

Модели с ДВС в серии A6 получили новые передние сиденья с лучшей боковой поддержкой. Виртуальная панель теперь имеет три режима, а интеграция смартфона стала глубже - навигация и медиа могут выводиться и на дисплей перед пассажиром.

Голосовой ассистент с ChatGPT: машина, которая сама понимает ваши привычки

Audi расширила возможности своего голосового ассистента. Система стала самообучающейся: читает журнал поездок, подхватывает привычки и может прокомментировать параметры авто.

Через ChatGPT водитель может найти "ту самую пиццерию на берегу", даже если не помнит адрес. Ассистент работает и как мобильный офис: читает почту, создает письма, работает с календарем.

Это также первое появление голосового управления ассистентами движения - теперь адаптивный круиз, удержание дистанции или поднятие кузова можно включить голосом.

Встроенная 4K-камера вместо внешнего регистратора

Все обновленные модели получают интегрированную видеокамеру на базе зеркала. Она снимает в 4К с HDR и может работать как обычный регистратор. Вся информация сохраняется на локальную SD-карту, без передачи в интернет.

Камера фиксирует также скорость, координаты и время, а видео можно просматривать прямо на центральном дисплее.

“Experience worlds”: автомобиль, который создает настроение

В салоне появились специальные атмосферы - Relaxing, Activating и Harmonizing. Они меняют подсветку, звук, массаж и климат под конкретное настроение. На электромобилях добавили режим Power Nap - небольшая цифровая "спа-пауза" во время зарядки.

Геймерам тоже станет веселее: игры вроде Asphalt Legends работают с Bluetooth-контроллерами и наушниками. Пассажир может играть отдельно на своем дисплее в приватном режиме.

Что важно для украинского рынка

Для Украины эти обновления Audi имеют вполне практическое значение. Премиальный сегмент у нас продолжает расти, и последние месяцы показывают стабильный интерес к новым моделям бизнес- и премиум-класса, даже несмотря на войну и логистические ограничения.

Обновления подчеркивают направление, в котором движется Audi: меньше сенсорных элементов, больше понятной эргономики, акцент на автономности и комфорте. Для украинских клиентов это важно, ведь локальные дороги и реалии ежедневной эксплуатации требуют сочетания управляемости, надежности и цифровых сервисов.

Отдельный интерес может вызвать интегрированный видеорегистратор - в Украине это почти "must have", а добавление 4К Камеры без сторонних гаджетов выглядит преимуществом. Так же полезными могут быть матричные фары с подсветкой людей и дорожных объектов, особенно в условиях плохо освещенных участков.