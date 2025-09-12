Audi отказывается от RS6 e-tron, потому что никто не хочет электрических спортивных автомобилей

Как известно, Audi планировала расширить линейку RS6 двумя различными вариантами: гибридом с подзарядкой от сети на базе A6 нового поколения и полностью электрическим вариантом на базе A6 e-tron. Теперь появились слухи, что ждать появление электрической RS6 не стоит.

Хотя автопроизводитель уже проводил испытания прототипов на дорогах общего пользования, Top Gear сообщает, что проект RS6 e-tron был закрыт. Отмечается, что решение связано со слабым спросом на высокопроизводительные электромобили. Таким образом, текущий S6 e-tron мощностью 405 кВт (551 л.с.) благодаря двум электродвигателям, остается самой мощной версией модельного ряда.

Audi S6 e-tron

Он построен на новейшей платформе Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с Porsche и использует аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 670 километров. Однако, для ценителей быстрых моделей Audi есть хорошие новости.

Немецкая компания готовит конкурента для BMW M5 Touring с фирменным агрессивным обвесом, двойными выхлопными трубами и плагин-гибридной силовой установкой.

По слухам, в роли ее основы может быть V6, или всеми любимый V8. Вероятно, гибридный RS6 будет предлагать золотую середину, сочетая производительность уровня суперкара с повседневной практичностью и определенными возможностями электромобиля.