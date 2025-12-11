Audi продала Italdesign американской компании UST, о которой большинство даже не слышали

Продажа состоялась в рамках масштабной программы сокращения расходов, но новый владелец вызвал не меньше вопросов, чем сама сделка, рассказывает Carscoops. UST - калифорнийская компания, которая заявляет о более 30 000 сотрудников в 30 странах, но ее публичная история состоит больше из модных формулировок о “цифровой трансформации” и “технологии, управляемые искусственным интеллектом”, чем из реальных фактов.

UST утверждает, что в течение двух десятилетий работала “бок о бок” с ведущими автопроизводителями, хотя конкретики почти нет. Впрочем, Audi не отмежевывается от Italdesign полностью. Компания подтвердила, что и в дальнейшем будет пользоваться услугами дизайнерской студии, а Lamborghini сохранит значительную долю в структуре. Финансовые условия сделки остаются засекреченными - никаких цифр по стоимости или распределения акций стороны не раскрыли.

В совместном пресс-релизе новые партнеры заявили, что сочетание компетенций UST в сфере искусственного интеллекта, цифровых платформ и “программно-определяемых автомобилей” с опытом Italdesign в дизайне, инженерии, прототипировании и мелкосерийном производстве создаст “полностью интегрированный спектр услуг” для клиентов. Фактически речь идет о том, что студия сможет сопровождать разработку автомобиля от первых эскизов до подготовки к производству - включая электронику и программное обеспечение.

Генеральный директор Italdesign Антонио Казу заявил, что это соглашение открывает новые рынки и ускоряет расширение портфолио компании. В Audi тоже настроены оптимистично: руководитель технического развития марки Джеффри Буко подчеркнул, что Italdesign много лет оставалась важным партнером в их сети разработчиков, и новая структура собственности не изменит этого сотрудничества. После получения регуляторных разрешений Italdesign начнет работу уже в составе нового американского владельца. Как именно это повлияет на фирменный стиль студии и ее будущие проекты - покажет только время.