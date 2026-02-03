Avatr показала электрический универсал 06T с технологиями Huawei

ФОТО: Аватар|
Первое изображение Avatr 06T
Компания Avatr Technology опубликовала первые изображения и видеотизер новой модели Avatr 06T. Это очередной продукт в рамках стратегического партнерства Huawei Qiankun–Avatr 2.0, которое предусматривает глубокую интеграцию технологий Huawei в серийные электромобили, сообщает Chevpost.
Первый универсал Avatr
Из опубликованных материалов следует, что Avatr 06T - это station wagon, то есть универсал, созданный на базе седана Avatr 06. Для бренда это принципиально новый класс, ведь ранее Avatr сосредотачивался на седанах и кроссоверах.
Подобная стратегия хорошо знакома для китайского автопрома: запуск универсалов как производных от седанов уже применяли другие производители. Самый известный пример - NIO с моделью ET5 Touring, созданной на основе седана ET5.
Huawei Qiankun и новое поколение LiDAR
Avatr подтвердила, что 06T станет одной из первых моделей бренда с LiDAR нового поколения от Huawei. Речь идет об экосистеме Huawei Qiankun - бренд "умных автомобильных решений", который Huawei запустила в 2024 году.
Она охватывает системы автономного управления, ассистенты водителя и цифровые кокпиты.
Фактически Avatr 06T сразу ориентируется на высокий уровень автоматизации вождения и делает ставку не только на дизайн, но и на программно-аппаратное преимущество.
Что известно о технической основе
Официальных характеристик Avatr 06T пока не раскрывают, но логика подсказывает, что универсал унаследует силовые установки седана Avatr 06. Эта модель была представлена в апреле 2025 года и предлагается в двух форматах - BEV (чистый электромобиль) и EREV (электрокар с бензиновым генератором).
На китайском рынке Avatr 06 имеет восемь версий - четыре EREV и четыре BEV, с ценами от 209 900 юаней за гибридную модификацию и от 219 900 юаней за электрическую.
Партнеры и большие планы
Avatr - это совместный проект Changan Automobile, CATL и Huawei. Именно эта триада обеспечивает бренду доступ и к производственным мощностям, и к передовым батареям, и к современным цифровым решениям.
Дополнительного контекста добавляет и то, что Avatr в конце 2025 года подала заявку на IPO в Гонконге. Ожидается, что листинг может состояться уже во втором квартале этого года, а расширение модельной линейки - важный аргумент для инвесторов.
Что это значит
Появление Avatr 06T сигнализирует сразу о нескольких вещах. Во-первых, китайские бренды серьезно берутся за нишу электрических универсалов - сегмент, который в Европе традиционно считается "водительским" и практичным. Во-вторых, Huawei все глубже заходит в автомобильный бизнес не как поставщик отдельных компонентов, а как полноценный технологический партнер.
Для рынка это означает еще один шаг к тому, что "китайский универсал с электроприводом" перестает быть экзотикой и превращается в полноценную альтернативу европейским моделям.