В Киеве показали первый украинский электробус

Модель А08611 средней размерной группы Черниговского автозавода получила название “Мальва-Электро”. Это своеобразный намек на то, что базовой платформой для аккумуляторной машины послужила дизельная “Мальва”, о котором редакция Авто24 рассказывала весной.

Характеристики новичка не хуже классической пассажирской машины. Электробус длиной 9,5 м имеет полную массу 12,5 тонны. Это практически соответствует зарубежным аналогам такого класса.

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Привод ходовой здесь от электродвигателя ДТА-140-4У1 мощностью 140 кВт/190,3 л.с. Его питает литий-ионная батарея емкостью 185 кВт-ч от молдавской компании "Информбизнес".

Салон имеет паспортную вместимость 53 пассажира, из них почти половина может сидеть (24 места). Также в зоне накопления отведено место для размещения кресла на колесах для людей определенной категории или детские коляски.

Видеокадры презентации автобуса "Мальва-Электро". Иллюстрация: "Эталон"

Здесь предусмотрено всю современную атрибутику комфорта, начиная от системы информирования и заканчивая штатным кондиционером. А вот теплоноситель по конвекторной системой подается от дизельного обогревателя стандарта Евро 6.

Благодаря такому решению с обогревом экономится потенциал батареи и возрастает пробег без подзарядки. Тестовые испытания показали запас хода в 200 км.

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Сообщается, что электробус "Мальва-Электро" прошел испытания. Впереди еще процедура сертификации.

По стоимости, электрическая версия будет втрое дороже дизельной "Мальвы", ценник которой колеблется в 100–110 тыс. долларов без НДС.

"Если сравнивать с европейскими аналогами, то польский Solaris или турецкий Otocar с почти таким функционалом и габаритами будут стоить 530-550 тысяч без НДС. То есть мы понимаем, что электротранспорт – это недешевое дело", – подчеркнул президент корпорации Владимир Бутко.

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Об этом всем шла речь на пресс-конференции, видеоотчет которой разместил Интерфакс-Украина, где проходило мероприятие. Непосредственно презентационный сюжет об электрической "Мальве" размещен в хронометражном промежутке 7:42 – 11:49.