Автобусы VDL Citea с городских маршрутов Стокгольма теперь будут возить винницких школьников

Подаренные автобусы одного бренда – VDL Bus. Техника не новая, но она прошла соответствующий ремонт, сервис и получила техническое одобрение для эксплуатации на школьных маршрутах. Об этом говорится в сообщении Винницкой ОВА.

Подарок сделал известный оператор пассажирских перевозок из Стокгольма Keolis. Транспортники еще в прошлом году попросили пассажирских перевозчиков собрать 100 автобусов для школьников Украины.

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И хотя сто машин они собрали, в Украину поступит только 73. Остальные 27 машин техническая служба Keolis решила не ремонтировать, а использовать в качестве доноров.

Дело в том, что большинство автобусов требовали серьезного ремонта и сервисных работ, а больших сумм денег на приобретение не было: компания Keolis и ее партнеры по поставке автобусов, запчастей, аксессуаров и т.д. (Exide, Swedish Bussglas, Huzell's Heavy Parts, Swedish Car Testing, GA Lindberg и B&B Nacka) обходилась собственными средствами.

Еще совсем недавно автобусы VDL Citea обслуживали маршруты Стокгольма и пригорода. Фото: Бене Риобо

Поэтому четверть полученных машин пошла на разборку. Специалисты провели дефектовку полученных деталей, узлов и агрегатов. К работе присоединились волонтеры, которые взялись за ремонт техники.

Все 46 мест каждого салона оборудованы сертифицированными ремнями безопасности, как того требуют современные мировые стандарты для обустройства школьных автобусов. В подаренных машинах это дополнительная комплектация, ее провели во время ремонта и обслуживания техники.

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Мотористы на отдельных машинах полностью перебрали двигатель, а на некоторых провели незначительный ремонт, а то и просто обслуживание. Все зависело от остаточного эксплуатационного ресурса и технического состояния силовых агрегатов.

Все 73 автобуса для Украины отправлялись с базы в Росерберзи, куда их перегоняли после ремонта. Фото: Keolis

На этих автобусах установлены проверенные временем турбонаддувные 6,7-литровые дизели Cummins ISB6.7, чьи шесть цилиндров выдают мощность в 279 л.с. Мотор адаптирован под суровые зимы. При температуре 10 градусов мороза он запускается с полоборота без использования дополнительных средств запуска, подогреватель нужен ему в условиях критических температур, когда на улице -45ºС.

Во всех машинах заменили масло, аккумуляторы, поставили новые шины. Тормозная система каждого автобуса прошла тщательную проверку.

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Кстати, первая партия пассажирских машин от Keolis поступила в Украину ровно год назад. Тогда в октябрьском пакете школьных автобусов большой размерной группы поступило 30 добротно подготовленных лайнеров.

Здесь есть еще одна интересная деталь: Швеция подарила Украине больше автобусов для перевозки школьников, чем любая другая страна ЕС, и почти все они поступили от Keolis из Стокгольма.

А это уже обзор автобусов в Виннице – подарок громадам шикарный. Фото: Винницкая ОВА

Из общего количества 370 автобусов, предоставленных в рамках кампании Европейской Комиссии "Школьные автобусы для Украины", на Швецию приходится 77 автобусов. 73 из них поступили от Keolis. Из этого количества 63 машины обслуживали маршруты SL, транспортного управления Стокгольма Trafikförvaltningen.

В нынешнем пакете техника для школ восьми громад Винницкой области также в добротном техническом состоянии и соответствует всем стандартам безопасности, выдвигаемых для обслуживания такой категории пассажиров.

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В частности, автобусы уже получили Бершадская, Гайсинская, Жмеринская, Калиновская, Могилев-Подольская, Погребищенская, Стрижавская и Ямпольская общины. На нынешней неделе автобусы пройдут процедуру государственной регистрации в местных Сервисных центрах, после чего выйдут на утвержденные школьные маршруты.

Восемь громад получили автобусы, которые уже на нынешней неделе выйдут на школьные маршруты. Фото: Винницкая ОГА