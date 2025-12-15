Автодизайнер ведущего бренда создал электрический Lexus за 24 часа с помощью искусственного интеллекта

Антонин Коэн, известен в Instagram под ником @space_sketch, сейчас работает дизайнером в Ford Europe в Кельне, пишет Carscoops. До этого он был частью команды Kia, где участвовал в разработке пятого поколения Sportage до рестайлинга. Сам дизайнер признается, что сначала относился к искусственному интеллекту скептически, однако его мнение кардинально изменилось после более глубокого знакомства с возможностями этих инструментов.

По словам Коэна, современные AI-платформы позволяют быстро создавать фотореалистичные изображения с разных ракурсов, экспериментировать с цветами, материалами и средами и мгновенно оценивать концепцию без долгого и утомительного процесса классического рендеринга. Именно это он и решил проверить на личном проекте, созданном в свободное время.

Отправной точкой стали два простых эскиза - передней и задней части будущего электромобиля с логотипом Lexus. Далее дизайнер задал искусственному интеллекту серию творческих подсказок, и тот сгенерировал полный набор высококачественных визуализаций, которые выглядят почти как официальные фото концепт-кара.

В итоге получился футуристический трехдверный электрический хэтчбек с пропорциями, сочетающими черты суперкара и компактного городского автомобиля. Короткий нос, крутое лобовое стекло, низко посаженные светодиодные фары и атлетичный передок формируют агрессивный и одновременно элегантный образ. Сбоку концепт отличается расширенными крыльями, скульптурными воздухозаборниками и динамичным силуэтом, который намекает на высокие динамические возможности.

Задняя часть выглядит не менее эффектно: стеклянная крышка, узкие светодиодные фонари и массивный диффузор из углеродного волокна добавляют концепту визуального напряжения. Сам дизайнер описывает стиль автомобиля как “немного роботизированный”, с прочной и практичной задней частью и задними стойками, которые будто удерживают весь объем кузова.

Отдельного внимания заслуживает уровень детализации. Даже опытному глазу сложно отличить эти AI-рендеры от реальных фотографий. Световые блики, текстуры материалов и общая композиция выглядят так, будто автомобиль снимали профессиональные фотографы на реальной локации. Коэн даже создал серию “закулисных” изображений, где виртуальные люди готовят концепт к воображаемой пресс-съемке.

Концепт особенно эффектно выглядит в ярком оранжевом цвете с контрастной черной крышей, стойками и колесами. На некоторых изображениях можно разглядеть и интерьер - с широкой цифровой панелью приборов, наклонной центральной консолью и двумя вариантами оформления: минималистичным светлым салоном или более текстурированным, с синей обивкой и деревянными вставками.

Несмотря на то, что этот Lexus существует исключительно в цифровом виде, проект ярко демонстрирует, что искусственный интеллект не заменяет дизайнера, а усиливает его возможности. При правильном использовании такие инструменты позволяют сосредоточиться на творчестве, а не на технических мелочах.

Сам Коэн подытоживает это просто: искусственный интеллект позволяет быстрее воплощать идеи и доносить их суть. А для молодых дизайнеров он советует не зацикливаться на идеальной визуализации, ведь решающее значение всегда имеют первые линии и сама идея, независимо от того, какими инструментами она создана.