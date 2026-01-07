Автоимпортер с Волыни почти добровольно оплатил государству 4,5 миллиона гривен

К такому шагу импортера подтолкнули следственными действиями детективы регионального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области. Они завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов.

Как говорится в сообщении ТУ БЭБ Волыни, следствием установлено, что частное предприятие-импортер автомобилей не отразило в налоговой отчетности более 25 млн грн дохода. Поэтому, в бюджет не поступило более 4,5 млн грн в виде налога на прибыль.

Однако в ходе досудебных процессуальных действий предприятие добровольно и на удивление быстро возместило все неуплаченные налоги. Средства уже поступили в госбюджет.

Несмотря на это, должностному лицу все-таки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. Правда, в суд направлено ходатайство об освобождении должностного лица от уголовной ответственности.