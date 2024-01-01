Автоконцерн Stellantis выводит на украинский рынок более двух десятков новинок: какие именно

Как отметил глава Stellantis в Украине, прошлом году было реализовано более 7,5 тысяч автомобилей, что составило 8,5% от общего показателя продаж украинского рынка. По итогам 2024 года Stellantis занял четвертое место среди автомобильных групп – впереди только Renault Group, Toyota и VAG.

Читайте также: Концерн Stellantis запускает новый бренд

В течение этого года компания стремится повысить свою долю рынка до 10% благодаря внедрению новых моделей. На украинский рынок поступит более двух десятков новинок, построенных на новых платформах STLA Smart Car и STLA Medium, а в начале 2026 года дебютируют модели, построенные на STLA Large.

В частности, недавно в Украине дебютировал новый Peugeot 3008 третьего поколения, в начале апреля появятся обновленные Peugeot Boxer и Peugeot Landtrek, а в мае начнут продаваться новый трехрядный Peugeot 5008, который, возможно, также будет доступен в 5-местном исполнении.

Летом в Украину привезут электрические варианты e-3008 и e-5008. В случае с Сітгоёп для заказа уже доступны новые C3/e-C3 и C4. Впоследствии одновременно с Peugeot Boxer дебютирует Citroёn Jumper, а затем на рынок выйдет новый C3 Aircross.

Модельный ряд Opel в Украине также ждет значительное пополнение. Недавно дебютировал обновленный Opel Mokka, вскоре появятся совершенно новые кроссоверы Grandland и Frontera, а летом на рынок выйдут их электрические варианты. Коммерческая линейка пополнится обновленным Opel Movano.

Современные электромобили очень быстрые и динамичные, поэтому требуют соответствующих шин, которые обеспечивают максимальную управляемость и устойчивость на дороге. Шины Continental SportContact7 созданы именно для стремительных разгонов и надежного торможения, а также подходят для электромобилей. Рекламная информация

Также интересно: Китайский Leapmotor официально доступен в Европе под эгидой Stellantis

Премиальный бренд DS летом предложит украинцам флагманский флагманский DS №8, а Jeep уже вскоре объявит стоимость полноприводного Avenger 4xe. Напоследок, осенью в Украину попадет совершенно новый Jeep Compass, мировая презентация которого еще не состоялась.