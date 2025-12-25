Автомобиль, который вас понимает: Bosch делает ставку на искусственный интеллект

Как рассказывает Carscoops, Bosch называет свое решение AI-powered cockpit и позиционирует его как радикальный шаг вперед. Идея проста: автомобиль больше не просто выполняет команды, а анализирует привычки, расписание, контекст и предпочтения водителя. Со временем система подстраивается под конкретного человека, делая управление интуитивным и почти незаметным.

Читайте также: Автодизайнер ведущего бренда создал электрический Lexus за 24 часа с помощью ИИ

Основой платформы станет мощный системный чип Nvidia Drive AGX Orin, способный выполнять до 200 тераопераций в секунду. Именно он обеспечивает обработку данных от датчиков в реальном времени и работу сложных моделей искусственного интеллекта, включая визуально-речевые алгоритмы нового поколения.

“Мне холодно” - и машина реагирует сама

Одной из ключевых функций станет новый голосовой ассистент. В отличие от классических систем, он не ограничивается четкими командами. Обычная фраза вроде “Мне холодно” может автоматически запустить подогрев сидений, изменить температуру климат-контроля и увеличить обдув - без дополнительных уточнений со стороны водителя. Bosch делает акцент на естественности общения: система способна вести многошаговый диалог и “понимать намерения”, а не только ключевые слова. Именно здесь в игру вступает современный искусственный интеллект с возможностью логического рассуждения.

Автомобиль как мобильный офис

Отдельное направление - превращение времени в дороге в производительность. Bosch сотрудничает с Microsoft, интегрируя в свою платформу инструменты на базе Microsoft Foundry и полноценный доступ к Microsoft 365. На практике это означает, что водитель сможет, например, присоединиться к встрече в Microsoft Teams с помощью голосовой команды. В ответ автомобиль может автоматически активировать адаптивный круиз-контроль или другие системы помощи, чтобы уменьшить нагрузку за рулем и повысить безопасность.

Быстрое обновление без замены автомобиля

По словам Bosch, новая ИИ-платформа разработана так, чтобы ее можно было интегрировать не только в новые автомобили, но и обновлять существующие системы кабины. Это открывает путь к регулярным программным апдейтам и появлению новых функций без необходимости серьезных аппаратных изменений. Компания уже смотрит далеко вперед: к 2030 году Bosch планирует получать более 2 миллиардов евро дохода только от автомобильных информационно-развлекательных решений.

Также интересно: На Киевщине открыли Bosch Junior Academy

Шаг к автомобилю-партнеру

“Наша платформа расширения искусственного интеллекта позволяет быстро и легко добавлять передовые AI-функции к существующим системам”, - отметил руководитель подразделения Bosch Mobility Маркус Хейн. По его словам, это сделает управление автомобилем более комфортным, интуитивным и безопасным для всех пассажиров.