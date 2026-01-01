Автомобиль "пролетел" над бассейном, а водитель оказалась в воде: удивительная авария в Неваде

Несмотря на масштабные разрушения, все выжили. По информации FOX5 Las Vegas, инцидент произошел поздно вечером 15 декабря. Chevrolet Equinox, двигавшийся на большой скорости, не остановился, врезался в каменную стену и буквально подлетел, перевернувшись в воздухе.

В этот момент водительницу выбросило из машины - и она вылетела прямо в бассейн хозяина двора. На кадрах камер наблюдения видно, как авто сносит стену, бьет крышу пристройки рядом с джакузи и зависает во дворе в совершенно неестественной позиции.

“Это звучало, как грузовой поезд”, - вспоминает Рид. Мужчина признался: он был в нескольких минутах от того, чтобы зайти в джакузи, и убежден - если бы был там в момент удара, последствия могли бы быть фатальными.

Водитель выжила и даже смогла общаться с полицией

Очевидцы вытащили женщину из бассейна. Она была в сознании, но дезориентирована. Через несколько минут она уже стояла на ногах и отвечала на вопросы правоохранителей. Позже ее доставили в больницу в Аризоне. Полиция выясняет обстоятельства аварии и возможные обвинения. Сообщается, что у водителя уже были предыдущие нарушения ПДД.

Разрушение на сотни тысяч долларов

Чтобы вытащить автомобиль, спасателям пришлось использовать кран. Но для владельца двора финансовый удар только начинается. Разрушен внутренний дворик, повреждены конструкции и бассейн на 25 000 галлонов, загрязненный моторным маслом.

Рид оценивает ущерб почти в 300 000 долларов и не исключает, что придется полностью опустошить бассейн. Несмотря на все, он говорит только одно: “Ей повезло. И мне повезло. Все могло закончиться гораздо хуже”.