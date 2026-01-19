Автомобилям Tesla и всем "китайсцам" запрещен въезд на режимные объекты Польши

В список нежелательного транспорта на территориях ограниченного доступа внесены автомобили Tesla и все произведенные в Китае машины. Как отмечает со ссылкой на компетентные органы Bezprawnik.pl, современные автомобили могут быть не просто средством передвижения.

Технологически продвинутые американские автомобили Tesla и китайские легковые машины имеют высокотехнологичные сенсорные системы, возможности подключения и способность анализировать данные из окружающей среды.

Смартфон на колесах

Современный автомобиль – это уже не кусок листового металла с двигателем. Это – компьютер с сотнями датчиков, камерами вокруг, микрофонами и постоянным подключением к Интернету. Как отметили эксперты Mozilla Foundation, "это худшая категория продуктов для обеспечения конфиденциальности".

Согласно недавним наблюдениям и отчету Центра восточных исследований (OSW), такие автомобили могут собирать геопространственные данные, контролировать свое окружение с высокой точностью и передавать информацию о маршрутах, местонахождение и даже окружение транспортного средства внешним системам. Эти данные потенциально могут быть использованы для разведывательных целей.

Классические шпионы отдыхают

Современные автомобили наделены умственными способностями. Они способны многое фиксировать, собирать, анализировать, делать отправления порлученного.

Что в наборе современной машины-разведчика:

они оснащены камерами, микрофонами и системами распознавания лиц;

могут создавать детальные карты инфраструктуры;

отслеживать передвижение людей и транспортных средств;

анализировать биометрические данные пользователя;

осуществлять мониторинг воздуха, радиационного фона;

по уровню и "почерку" шума определять характер, тип автопарка;

создавать библиотеку персонала с накоплением фото, видео, голосовых данных и тому подобное.

Такую информацию можно считать конфиденциальной, а неконтролируемый поток которой может иметь последствия для национальной безопасности.

Запрет на въезд в военные части

Военные из-за этих обстоятельств уже ограничивают въезд в военные зоны для транспортных средств, которые могут представлять угрозу. В публикации отмечается, что владельцам автомобилей Tesla и автомобилей китайских марок, которые подают заявки на получение разрешений на въезд с такими транспортными средствами, отказывают в доступе к военным базам.

Это касается по меньшей мере нескольких случаев – как гражданских лиц, так и солдат Войска Польского, которые хотели въехать на базу на своих автомобилях. Министерство национальной обороны подтверждает, что эти решения принимаются на основе действующих нормативных актов (статья 616a Закона об обороне Отечества, которая запрещает фотографирование и видеосъемку военных объектов) и инструкций военной контрразведки.

На очереди новый приказ из Генштаба Войска Польского о запрете стоянок возле военных частей. Иллюстрация: AI illustration, OpenAI

И это еще не все

Пока ограничения действуют на въезд в воинские части и их стоянки на территории объектов. Однако Генеральный штаб уже практически готов издать приказ о парковках вблизи военных объектов.

Поэтому доступ для китайских автомобилей или автомобилей Tesla может быть ограничен не только внутри в/ч, но и в их непосредственной близости.

А как насчет Теслы?

Эксперты выделили Tesla и здесь не до споров. Автомобили этого бренда собирают терабайты данных и отправляют их в штаб-квартиру. Здесь военные имеют право сказать: "Нет, спасибо".

Есть одна интересная деталь. В Китае запрещен въезд автомобилей Tesla на режимные объекты. Несколько европейских стран рассматривают аналогичные меры. И Польша просто присоединяется к рядам стран, которые серьезно относятся к информационной безопасности.

И это не случайно, потому что Польша является страной с самой большой сухопутной армией в Европе (или второй по величине, в зависимости от методологии).

Для обычного человека это не имеет значения

Контрозведка Войска Польского успокаивает и не советует кричать о дискриминации китайских автовладельцев, потому что запрет распространяется на въезд в военные зоны, а не на езду польскими дорогами.

"Ваш BYD все еще может доставить вас на работу, в Бедронку и на отдых на море. Tesla все еще замечательный автомобиль для ежедневного использования. Никто не заставляет вас его продавать. Но если вы работаете на военном объекте или имеете там бизнес, то оставьте свой смартфон на колесах за воротами и возьмите такси", – говорится в рекомендациях ведомства.

Что в перспективе

Ожидается, что Генеральный штаб вот-вот озвучит официальный приказ о распространении запрета на парковочные площадки, прилегающие к военным частям.

Вопрос о том, является ли список запрещенных брендов полным, остается спорным. И здесь также вопросов много, потому что Volvo теперь принадлежит китайской Geely. И подобного "родства" уже достаточно много.