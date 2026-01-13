Беспилотные грузовики Iveco начали ездить в Испании, но пока со вторым водителем

Ранее Iveco в сотрудничестве с PlusAI завершила несколько испытаний с автономными грузовиками, в частности в Германии. Теперь производитель коммерческого транспорта и американо-китайские партнеры по технологиям автономного вождения на основе искусственного интеллекта начали очередной проект.

Как сообщает пресс-центр Iveco, два подготовленных тягача Iveco S-Way с технологическими пакетами для автономного вождения в соответствии со стандартом SAE Level 4 пройдут практические испытания в Испании.

Iveco с технологией PlusAI

Автомобили Iveco S-Way получили пакеты PlusAI (то есть с базовой поддержкой искусственным интеллектом от компании PlusШі). Фуры будут работать для логистической компании Sesé между Мадридом и Сарагосой. Будут ходить по маршруту с протяженностью примерно 300 километров в одну сторону.

Тестовый этап начинается в 2026 году и продлится несколько лет. Наряду с виртуальным водителем, известным как PlusAI SuperDrive, на борту всегда будет человек, готовый вмешаться в случае чрезвычайной ситуации.

В целом же Iveco Group уже много лет исследует и разрабатывает автономные и подключенные решения для вождения, включая проведение совместных испытаний и пилотных проектов с PlusAI по высокотехнологичным программам уровня 2+ и уровня 4.

PlusAI изменит сценарий перевозок

Автономные грузовики могут полностью изменить грузовые перевозки. Уже сейчас эту технологию называют ключевой. И здесь сосредоточен огромный потенциал для повышения безопасности дорожного движения. Практически, уже сейчас закладывается фундамент для изменения грузовых перевозок во всем мире.

"Мы гордимся расширением нашего партнерства с Iveco в области автономного вождения грузовиков 4-го уровня в Германии и Испании. Вместе мы демонстрируем, как автономное вождение может улучшить безопасность, эффективность и устойчивое развитие грузовых перевозок, одновременно укрепляя конкурентоспособность европейских цепей поставок", – объясняет операционный директор и соучредитель PlusAI Шон Керриган.

Без человека не справится

Это не камень в огород разработчиков, а вердикт на ближайшую перспективу. Без человека и правда не обойтись, поскольку разработчикам пока не удается разработать новую экосистему с процессом зарядки, заправки и многих других процессов.

Бояться, что беспилотное вождение выкосит рабочие места не стоит, поскольку будет наоборот – автономка создаст новые возможности и рабочие места. Автономное вождение – это также живой организм, требующий внимания и обслуживания.

Даже если машина сама повезет груз в другой город или будет подавать таксомотор по вызову, то для выполнения многих других задач и процессов дальнейшее вмешательство человека будет обязательным.