Электрические самосвалы будут не заряжаться, а быстро заменять батареи

Одним із перших це среагував світовий лідер електромобілів BYD, який одразу дав йому багатомільйонний вотум довіри. Про це пише Авто24 .

BYD наприкінці січня інвестувала в Шанхайську компанію Boonray Technology 100 мільйонів юанів, що еквівалентно приблизно 14,4 мільйонам доларів США.

С новою батареей за п'ять хвилин

Кар'єрні самосвали, оснащені системою акумуляторів CTB800 (Boonray і OEM), мають запас ходу до 200 км на повній зарядці. У поєднанні зі швидкою 5-хвилинною заміною акумуляторів вони забезпечують непереривну роботу 24/7.

«Глибокі технології акумуляторів, управління харчуванням і крупномасштабний досвід виробництва BYD в сфері електромобілів формують потужний синергетичний потенціал з досвідом Boonray в сфері інтелектуальних гірських транспортних засобів і безпілотних сценах», – відзначають в Boonray.

BYD буде співпрацювати з Boonray, щоб запропонувати більш конкурентоспроможні рішення для зеленої трансформації світової горнодобутої та важкої промисловості.

Станция автономной замены батареи горных самосвалов. Фото: Boonray

Повноцінна автономна система вождения L4

За словами Boonray, їх автономні рішення поки дозволяють автономну роботу Level 4 для гірських вантажів, що використовує як бортові, так і стаціонарні засоби для підтримки як безпілотного руху, так і безпілотної заміни акумуляторів, що дозволяє шахтам працювати круглосуточно з мінімальною небезпекою для операторів.

Це не проєкти, а вже реальні технології Boonray, які впроваджені в тридцяти гірських проектах по всьому Китаю, кожен із власними різноманітними типами руди та складними умовами експлуатації.

На сантиметровому рівні точності

Використовуючи власні алгоритми Boonray для локалізації, сприйняття, планування та прийняття рішень, вантажівки досягають точності позиціонування на сантиметровому рівні та багатосенсорного об’єднання даних.

Підраховуємо економічний ефект

У складних кар'єрних дорогах система може обнаруживать і позбавлятися від перешкод в режимі реального часу, планувати оптимальні маршрути і координувати повний цикл "завантаження-перевезення-розвантаження" з таким обладнанням, як електричні екскаватори і повантажувачі, підвищуючи операційну ефективність на 30% в порівнянні з ручними операціями.

