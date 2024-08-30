Автовозы Германии перешли на новые стандарты крепления груза и это ожидает всю Европу

Обновление устанавливает новые стандарты в креплении груза, особенно в сфере транспортировки транспортных средств. Об этом пишут рейтинговые немецкие ресурсы nachrichten.idw-online.de и vdi.de. Пересмотр был необходим, чтобы учесть технологическое развитие и изменения в транспортных условиях при безопасной перевозке машин.

С 1 сентября на дорогах Германии действуют адаптированные нормы по креплению грузов легковых и грузовых автомобилей на автовозах. Это прописано в разделах 8, 8.1 и 8.2. Поскольку переходного периода нет, то перевозчикам, экспедиторам и водителям уже сейчас необходимо знать основные требования, поскольку проверка на дорогах полицейскими может закончиться плохо.

Читайте также Горящий автовоз промчался 6 км по тоннелю: фото

Об основных нормативных требованиях VDI Guideline 2700 говорится в интервью, которое дал транспортному порталу Ассоциации немецких инженеров VDI Ханс-Йозеф Нойнфингер, эксперт комитета руководств VDI. На вопрос, что именно регулирует и почему это так важно для крепления грузов на транспортных средствах, Нойнфингер привел несколько примеров.

С 1 сентября 2024 года адаптированный VDI 2700 начал действовать на дорогах Германии. Фото: Spanset

Во-первых, для настоящего времени это актуально, поскольку транспортные системы для перевозки автомобилей, как и сами машины, за последние годы претерпели существенные изменения в размерах, массе, моторной комплектации и тому подобное.

Читайте также Чтобы доехать домой после освобождения из тюрьмы, мужчина угнал автовоз с дорогими легковушками

Транспортные средства все чаще транспортируются штабелями и такая укладка приводит к другим силам и требует новых стандартов при закреплении. Фото: LOHR

Во-вторых, при просмотре старых инструкций оказалось, что отсутствуют технические параметры, такие как трение между элементом дорожного полотна и шинами, не установлена прочность элементов крепления. Возникает вопрос, а зачем определять прочность крепежного ремня и не знать при этом, какую силу может воспринять элемент дороги.

Читайте также Новенькие Renault Duster сгорели на автовозе под Киевом

Ханс-Йозеф Нойнфингер: крепление груза установлено в Германии, но главное – трансфер в Европу и по Европе. Фото: LOHR



Кроме того, всегда оставался открытым вопрос о том, должны ли крепежные ремни применять STF (силу предварительного натяжения). Тесты вождения с подвеской ADS продемонстрировали, насколько важно, чтобы крепежные ремни прикладывали определенную силу предварительного натяжения для фиксации шины.

Читайте также Пьяный водитель на автовозе повредил несколько Tesla, которые он вез

Согласно старым инструкциям, электромобилей не было. Новые нормы крепления и безопасности при транспортировке выработаны и в отношении их. Это нужно учесть, поскольку при перевозке аккумуляторной техники случается много неприятных инцидентов.

Новые требования инструкций разработаны при участии инициативе TÜV Süd, производителей кузовов транспортных средств и производителей крепежного оборудования.