Бензин со спиртом на всех АЗС: какие риски для украинцев с 1 мая

Бензин с даже невысоким содержанием спирта может нанести вред старым автомобилям, которых в украинском автопарке подавляющее большинство. Кроме того, для выполнения нормы закона у операторов рынка должны быть соответствующие ресурсы. А есть они не у всех. Подробнее об этой неоднозначной норме закона рассказал директор в Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Зачем это делают?

Есть несколько причин. Первая – экология. При сгорании спирта выбросы меньше. Спирт – возобновляемая энергия. При этом реальных цифр об уменьшении вредных выбросов никто не приводит.

Вторая – энергобезопасность. В Европе, как и в Украине, недостаточно своей нефти и нефтепродуктов. Замещение хотя бы части импортных моторных топлив на спирт, который можно производить на континенте, – снижение энергозависимости.

Третья, чисто украинская: как “кандидат на членство в ЕС” должны внедрять европейские нормы. Логично было бы ввести такие нормы непосредственно перед вступлением в Союз, но неизвестно когда это произойдет. И произойдет ли вообще.

Четвертая. После 24.02.2022 г. экспорт украинской агропродукции стал проблематичным, логистика – длинной и дорогой. Перерабатывать в стране ту же кукурузу в спирт вместо экспорта – частичное решение проблемы. Парламент и правительство пошли на это.

Уместно ли это делать именно сейчас?

Нет. Поляки шли к био 10 лет, нам депутаты дали год. Вроде планировали, что введут после окончания военного положения, и это было бы правильно, но нет.

Потому что как производят биобензин? Базовый бензин (близкий по характеристикам к А-92) смешивают со спиртом на нефтебазах. А что такое сейчас нефтебаза? Правильно, мишень для шахеда/ракеты. Так что, все, кто только может, будут везти готовый бензин с 5% био из Европы и стимулировать европейских, а не украинских спиртовиков.

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Таким образом надежды последних на сбыт их биоэтанола оказались напрасными. Хотя немножко, конечно, продадут.

Что будет с ценой горючего?

В закупке он реально дороже. Е5 не стандартный для европейских производителей, потому что они выпускают Е10 – текущий стандарт для большинства стран восточной Европы. Он значительно дороже чем чистый бензин.

Для выпуска Е5 производителям необходимо обустроить отдельные производственные мощности – резервуары, наливные эстакады и тому подобное. За это они с нас просят $15-25/т. Это 50-80 коп./л. Есть надежда, что из-за падения цен на нефть мы в мае получим -3 грн/л, и никто ничего не заметит.

Безопасно ли это для автомобилей?

В Европе обязательное добавление биоэтанола действует уже более 15 лет и это одна из причин почему сейчас проблем там не возникает. Но для украинских реалий со значительно старшим автопарком риски достаточно высоки. Спирт имеет гораздо более сильные растворяющие свойства. Итак вся “муть” из бака, которая накапливалась годами, растворится в спирте и пойдет дальше по системе засоряя топливные насосы, фильтра, форсунки и другие компоненты системы.

Главная проблема

Биоэтанол гигроскопичен, то есть абсорбирует воду. После этого бензиновая смесь расслаивается и теряет свои эксплуатационные свойства.

Поставщик может закупить качественный Е5, но если у него в бензовозе, резервуаре на нефтебазе или АЗС есть подтоварная вода – будут проблемы.

То есть особенности перехода на биобензины – это принципиально новая технологическая культура. Сложно представить, что там происходит на большинстве бюджетных заправок, а иногда и вполне респектабельных (внешне) АЗС. Потому что технологическая культура требует денег – на персонал, на поддержку инфраструктуры, на лаборатории..

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Большинство крупных операторов рынка уже начали зачистку емкостей. И все боятся. Потому что где случится “штанга”, никто не знает. Разрабатывают сценарии реагирования и урегулирования проблемных ситуаций.

Очевидно, что первые два месяца – май и июнь – будут полны сюрпризов, проклятий и жалоб. Работники автосервисов также должны быть готовы к увеличению потока клиентов.

Что можно рекомендовать?

Как минимум эти два месяца не стоит искать минимальных цен на бензин. Тот, кто заботится о качестве, дешево продавать не может. Да и в случае чего нормальная сеть с именем боится репутационных рисков, которые непременно будут. Поэтому постарается сделать все возможное для смягчения последствий.

Для владельцев стареньких авто можно рекомендовать заблаговременно заменить топливный фильтр и подготовиться к возможным проблемам финансово и морально. В большинстве случаев это не слишком сложные операции: чистка бака, промывка форсунок и тому подобное. Но лучше когда визит на автосервис будет предсказуемым, а не спонтанным.