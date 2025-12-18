Бензиновые авто отвоевывают позиции в Украине

По данным Укравтопрома, в ноябре 2025 года украинский автопарк пополнился 12,4 тысячами легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует об устойчивом спросе на классические силовые установки несмотря на активный рост сегмента электромобилей.

Структура рынка

Основной прирост обеспечил сегмент подержанных автомобилей. В ноябре было зарегистрировано 10,1 тысячи бензиновых авто с пробегом, что на 48 процентов больше, чем в прошлом году. Новых автомобилей с бензиновыми двигателями зарегистрировано 2,3 тысячи единиц, прирост в этом сегменте составил 27 процентов.

Такое распределение демонстрирует, что бензиновые авто остаются доступным и понятным выбором для широкого круга потребителей, особенно на вторичном рынке, где цена и простота обслуживания имеют решающее значение.

Лидеры среди новых бензиновых авто

В сегменте новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями лидерство удерживают модели массового и среднего класса с универсальным позиционированием. В пятерку самых популярных в ноябре вошли:

Renault Duster – 223 регистрации Hyundai Tucson – 203 регистрации Mazda CX-5 – 187 регистраций Skoda Kodiaq – 116 регистраций Skoda Octavia – 108 регистраций

Список подтверждает доминирование кроссоверов и практичных семейных моделей, которые сочетают приемлемый расход топлива, комфорт и относительно доступную стоимость владения.

Самые популярные подержанные бензиновые авто из импорта

На рынке импортированных автомобилей с пробегом уверенно лидируют модели немецких брендов, а также популярные кроссоверы из США. В ноябре больше всего регистраций получили:

Volkswagen Golf – 691 авто Volkswagen Tiguan – 587 авто Audi Q5 – 519 авто Nissan Rogue – 519 авто Audi A4 – 336 авто

Эти модели традиционно пользуются спросом благодаря сочетанию надежности, широкого предложения на зарубежных рынках и развитой сервисной инфраструктуры в Украине.

Повышение налогов

Рост регистраций бензиновых автомобилей в ноябре демонстрирует, что этот тип двигателя остается важным элементом украинского авторынка. Несмотря на активное продвижение электромобилей и гибридов, бензиновые авто продолжают выполнять роль универсального решения для ежедневного пользования, особенно в сегменте подержанных машин.

Вероятно, в краткосрочной перспективе бензиновые модели значительно увеличат долю рынка, особенно учитывая отмену украинскими властями льгот на ввоз электромобилей.