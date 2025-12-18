Укр
Ру

Бензиновые авто отвоевывают позиции в Украине

Структура спроса и ключевые тенденции украинского авторынка свидетельствуют о восстановлении популярности традиционных бензиновых автомобилей. Этому способствуют законодательные изменения.
Бензиновые авто приобретают популярность в Украине - Auto24

Фольксваген Гольф

Евгений Гудущан
logo18 декабря, 11:30
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопрома, в ноябре 2025 года украинский автопарк пополнился 12,4 тысячами легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует об устойчивом спросе на классические силовые установки несмотря на активный рост сегмента электромобилей.

Читайте также: Рынок электромобилей в Украине: итоги ноября 2025 года

Структура рынка

Основной прирост обеспечил сегмент подержанных автомобилей. В ноябре было зарегистрировано 10,1 тысячи бензиновых авто с пробегом, что на 48 процентов больше, чем в прошлом году. Новых автомобилей с бензиновыми двигателями зарегистрировано 2,3 тысячи единиц, прирост в этом сегменте составил 27 процентов.

Такое распределение демонстрирует, что бензиновые авто остаются доступным и понятным выбором для широкого круга потребителей, особенно на вторичном рынке, где цена и простота обслуживания имеют решающее значение.

Лидеры среди новых бензиновых авто

В сегменте новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями лидерство удерживают модели массового и среднего класса с универсальным позиционированием. В пятерку самых популярных в ноябре вошли:

  1. Renault Duster – 223 регистрации
  2. Hyundai Tucson – 203 регистрации
  3. Mazda CX-5 – 187 регистраций
  4. Skoda Kodiaq – 116 регистраций
  5. Skoda Octavia – 108 регистраций

Список подтверждает доминирование кроссоверов и практичных семейных моделей, которые сочетают приемлемый расход топлива, комфорт и относительно доступную стоимость владения.

Самые популярные подержанные бензиновые авто из импорта

На рынке импортированных автомобилей с пробегом уверенно лидируют модели немецких брендов, а также популярные кроссоверы из США. В ноябре больше всего регистраций получили:

  1. Volkswagen Golf – 691 авто
  2. Volkswagen Tiguan – 587 авто
  3. Audi Q5 – 519 авто
  4. Nissan Rogue – 519 авто
  5. Audi A4 – 336 авто

Эти модели традиционно пользуются спросом благодаря сочетанию надежности, широкого предложения на зарубежных рынках и развитой сервисной инфраструктуры в Украине.

Повышение налогов

Рост регистраций бензиновых автомобилей в ноябре демонстрирует, что этот тип двигателя остается важным элементом украинского авторынка. Несмотря на активное продвижение электромобилей и гибридов, бензиновые авто продолжают выполнять роль универсального решения для ежедневного пользования, особенно в сегменте подержанных машин.

Вероятно, в краткосрочной перспективе бензиновые модели значительно увеличат долю рынка, особенно учитывая отмену украинскими властями льгот на ввоз электромобилей.

#Новости #Aвтобизнес