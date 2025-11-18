Беспилотная Tesla Robotaxi уже создала 7 аварий в США даже с наблюдателем за рулем

После запуска роботакси в Остине Tesla переместила "смотрящего" с места водителя на пассажирское сиденье. Это означает, что система формально работает в беспилотном режиме, и все инциденты должны отчитываться в NHTSA. Об этом сообщает Electrek, ссылаясь на официальные отчеты Tesla в NHTSA - американского регулятора, который требует фиксировать все ДТП роботизированных транспортных средств.

Tesla Robotaxi снова в авариях: что произошло на этот раз

За первый месяц работы службы в июле Tesla уже сообщила о трех ДТП. Затем был четвертый случай в августе - именно тогда Tesla впервые заявила, что ее флот проехал 250 тысяч миль. И на этом фоне стало понятно, что уровень аварийности вдвое выше Waymo, хотя в салоне Tesla сидит инженер с "kill-switch", готовый в любой момент вмешаться.

Теперь в сентябре к списку добавились еще три инцидента.

Три новые аварии Tesla Robotaxi: что известно

Tesla сообщила NHTSA о таких случаях в Остине:

в одном из них роботакси столкнулось с автомобилем, который сдавал назад;

во втором - зафиксирован контакт с велосипедистом;

в третьем - система задела неизвестное животное.

Подробнее узнать невозможно - компания скрыла полные описания событий. Это именно те данные, которые помогают понять, кто виноват, как именно произошла авария и была ли попытка избежать столкновения.

Почему сокрытие отчетов Tesla - проблема

Другие игроки рынка ведут себя иначе. Waymo, например, открыто публикует описание каждого инцидента. Благодаря этому понятно, что в основном вина не на беспилотнике, а на других участниках движения. Tesla же почти всю текстовую часть отчетов редактирует. И это оставляет много вопросов: были ли это мелкие столкновения? Или это вина системы? Перешел ли роботакси на неверную траекторию? Никто этого не узнает.

Насколько это серьезно: цифры и риски

На сегодня Tesla Robotaxi проехали около 300 тысяч миль и имели семь ДТП. Для сравнения: средний водитель в США попадает в аварию примерно раз в 700 тысяч миль - независимо от того, кто виноват.

То есть нынешняя статистика роботакси Tesla выглядит тревожной даже при условии, что в салоне сидит наблюдатель, который может мгновенно остановить авто. Неизвестно, сколько аварий могло бы произойти без его вмешательств.

Что будет дальше

NHTSA уже давно следит за Tesla из-за предыдущих инцидентов с Autopilot и FSD. Появление нового класса ДТП - теперь уже связанных с роботакси - может вызвать дополнительное регуляторное давление.

Tesla же пока не меняет подход: тестирование продолжается, а информации для общества - минимум.