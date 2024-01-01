Беспилотные грузовики в порту Дубая будут перевозить 1600 контейнеров ежедневно

Революционные планы предусматривают развертывание 100 беспилотных аккумуляторных машин. В целом это будет самый большой парк электрической автономной грузовой мобильности на Ближнем Востоке. Поставщиком транспорта стала компания Einride, специализирующаяся на электрических и автономных грузовых перевозках.

Сотрудничество начнется в конце 2024 года. По утверждению журнала techmgzn.com, запуск автономных пилотов в окончательную эксплуатацию запланирован на 2025 год. Задача поставлена амбициозная – беспилотные машины должны ежедневно обслуживать примерно 1600 контейнерных перемещений.

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DP World будет управлять грузовиками через операционную систему Einride Saga. Ее алгоритмы специально разработаны для максимального повышения эффективности электрических и автономных грузовых перевозок.

DP World и Einride разворачивают крупнейший парк автономных электрогрузовиков на Ближнем Востоке. Фото: Einride

"Наше сотрудничество объединяет опыт Einride в электрификации и автономных технологиях с глобальным лидерством в сфере логистики DP World. Изменяя контейнерные перевозки в порту Джебель-Али, мы установим новый стандарт экологических транспортных практик", – сказал генеральный директор Einride Роберт Фальк