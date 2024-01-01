Без шлема, "прав", номеров, по встречной и навеселе: в Борисполе поймали уникального "байкера"

Недавно, около 14 часов, на 81 км автодороги Киев - Харьков полицейские заметили мопед “Карпаты”, водитель которого двигался по встречной полосе.

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Кроме того, водитель управлял мопедом без мотошлема, а на транспортном средстве отсутствовал государственный номерной знак.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра показал ожидаемый результат - 3,22 промилле, что значительно превышает норму.

Также патрульные установили, что водитель не имел права управления транспортными средствами - он вообще не получал водительское удостоверение соответствующей категории.

Полицейские отстранили водителя от управления и составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 126 (Управление ТС лицом, не имеющим права управления) КоАП.