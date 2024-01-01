Бюджетные организации будут закупать транспорт, локализация производства которого не менее 25%

Новая норма о проценте локализации начнет работать в соответствии с законом о локализации, который направлен на развитие национального производства. Об этом на своей странице в Facebook рассказала первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Это обязывает государственные органы, госкомпании и громады уже покупать только ту технику, в которой украинская составляющая комплектования составляет не менее четверти. Подобная норма, но с другими долями локализации введена всеми ведущими странами.

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"В США и ЕС проникновение импорта в публичные закупки составляет лишь около 5%, в Турции - почти 6%, в Китае - менее 5%. Средний показатель в мире - около 7%. В Украине же ситуация совсем другая. Доля импорта в публичных закупках составляет 38%. То есть 38% средств наше государство тратит на иностранную продукцию, вместо того, чтобы поддерживать собственное производство и создавать рабочие места", – отмечает Юлия Свириденко в своей заметке.

Эта норма должна стимулировать украинского производителя. По словам Юлии Свириденко, в нынешнем году планируется расширить объемы локализации локализацию на другие виды продукции, кроме тех, что имеем сейчас. В первую очередь это будет касаться городского транспорта, коммунальной техники, железнодорожного транспорта и продукции энергетического машиностроения. Также расширение локализации предусмотрено на оборонные товары.

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Напомним, в прошлом году норма локализации держалась на уровне 20%. Она ежегодно меняется в соответствии с изменениями в законе "О публичных закупках", вступившем в силу в июле 2022 года. Временная норма сроком на 10 лет применяется в процедуре закупки, если стоимость предмета закупки равна или превышает 200 тысяч гривен.

Рост уровня локализации по годам:

в 2022 году – 10 процентов;

в 2023 году – 15 процентов;

в 2024 году – 20 процентов;

в 2025 году – 25 процентов;

в 2026 году – 30 процентов;

в 2027 году – 35 процентов;

с 2028 года до дня завершения 10-летнего срока действия этого пункта - 40 процентов.

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"Наш сектор безопасности и обороны мы можем финансировать исключительно средствами, которые зарабатываем внутри страны. Средствами - которые платит бизнес. С каждой гривны, потраченной на украинские товары, до 40% возвращается в бюджет", – добавила Юлия Свириденко.