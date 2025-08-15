Благотворители задонатили армейцам десять пикапов Nissan Navara и еще много чего нужного

Комплексное дарение осуществили в кооперации Благотворительный фонд "Вернись живым" и НЭК "Укрэнерго". В этот раз на пакет помощи использовано 29 589 035 гривен.

Как говорится в сообщении БФ "Вернись живым", упомянутая сумма превратилась в крайне необходимые товары, которые помогут защитникам остановить захватчика на украинской земле. Все приобретено по предварительным заявкам служб упомянутого выше боевого подразделения.

В такой кооперации это уже не первая партия помощи армейцам. В конце июля БФ "Вернись живым" и НЭК "Укрэнерго адресно отправили бойцам 39-й отдельной бригады береговой обороны десять пикапов Nissan Navara и много другого имущества по запросу военных.

Что передано в этот раз:

пикапы Nissan Navara;

квадрокоптеры DJI Mavic 3 Pro и DJI Mavic 3T Thermal;

средства радиоэлектронной борьбы;

FPV на оптоволокне;

усилители сигналов и тому подобное.

Фото: Вернись живым

Таким образом подразделение получило машины для транспортно-логистических задач, боевых операций и эвакуации раненых, дроны для уничтожения живой силы и техники врага за десятки километров от позиций, средства обезвреживания радиосигналов и тому подобное.

Приятный бонус в том, что в нынешнем пакете помощи все десять пикапов Nissan Navara новые, с нулевым пробегом, кроме небольшого технологического километража. Navara имеет 190-сильный двигатель с экономными показателями потребления топлива – в среднем 5,9 л на 100 км пробега.

Три режима полного привода Navara добавляют привлекательности. В позиции 4WD High управление внедорожником простое и комфортное. Обычно это для легких условий бездорожья.

А вот мощный режим 4WD LOW для экстремальной езды поможет на сложной заснеженной трассе, в условиях песка, глубокой грязи и т.д.

Наиболее экономным считается режим 2WD. Обычно он оправдан для движения по асфальтированной дороге, брусчатке и даже по укатанной сухой полевой дороге.

Фото: Вернись живым

Четырехдверный автомобиль с салоном на 5 мест имеет грузоподъемность 968 кг. При необходимости он может буксировать еще до 3.5 т груза.



Есть интересные системы помощи водителю. При начале езды вверх пригодится специальная система удерживания автомобиля от скатывания вниз. Другая система позволит спокойно и безопасно спуститься с крутого склона. В случае проскальзывания колес система ELSD автоматически притормаживает и усиливает мощность колес.

Фото: Вернись живым